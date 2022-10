Várias atividades para celebrar o Halloween no Luxemburgo entre domingo e segunda-feira.

Propostas para um Halloween assustador

Domingo (30), a partir das 14h, na Abadia de Neimënster

Halloween para toda a família

Espetáculos, oficinas para crianças e pintura facial assustadora. Este ano, a abadia de Neimënster oferece às famílias a oportunidade de celebrar o Halloween com um vasto programa de atividades: a ser transportado pelo poder das sombras; admirar a fusão da dança clássica, contemporânea e hip-hop; descobrir os segredos de uma instalação musical imersa na escuridão; ficar espantado com a magia e as surpresas.

Segunda-feira (31), a partir das 17h30, no Ratelach, Centre Culturel Kulturfabrik Asbl, em Esch-sur-Alzette

Noite do terror

Festa de Halloween no bistrô Ratelac com DJ sets. Em paralelo, poderá ver Notte dell’orrore no Kinosch com "Profondo Rosso" e "Tenebrae", dois clássicos de Dario Argento, o mestre indiscutível do thriller de terror italiano!

Segunda-feira (31), a partir das 19h, no Centre Culturel Altrimenti, na capital

Halloween Swing Night

Mais uma noite de Halloween com muita dança.

Segunda-feira (31), a partir das 20h, nos cinemas Kinepolis Kirchberg e Kinepolis Belval

Maratona de filmes de terror

A 31 de outubro, assim que escurecer, venha desfrutar de uma experiência arrepiante no Kinepolis Kirchberg e Kinepolis Belval para a maratona de horror. Comece a noite com "The Invitation", seguido de "Prey for the Devil" e termine esta emocionante maratona com "Lair". A organização promete muitas surpresas.

Segunda-feira (31), a partir das 20h, no L’Entrepôt, em Arlon, na Bélgica

Concerto de heavy metal

Uma festa de Halloween com Dança Laury Dance, Flayed, Ardenne Heavy & Inscendium. Dance Laury Dance é o projeto de hard rock totalmente inesperado diretamente do Quebec. Ao vivo, todos os ingredientes de um bom espetáculo de metal estão presentes. Já o projeto Flayed nasceu no início de 2013 por iniciativa de Julien, o guitarrista, que, rodeado pelos seus amigos mais próximos, pôs em gestação um pequeno monstro do rock'n'roll. Cada uma das atuações de Flayed nunca passa despercebida. Oriunda de Bastogne na Bélgica, "Ardenne Heavy" é uma banda de metal, nascida de uma grande amizade entre quatro pessoas das Ardenas pelo amor ao heavy metal.

Segunda-feira (31), a partir das 20h, no De Gudde Wëllen, na capital

Festa "Viajar no Beat. Edição Bruxas"

Diz-se que fugiu de uma fábrica de confetis num local remoto e que estava então na estrada com um circo de pulgas. Isto explicaria porque todas essas cenas sépia de lugares exóticos aparecem perante o olhar dos seus ouvintes: a par com o som constante e hipnótico de um comboio a vapor ao fundo, há imagens do Médio Oriente, da América do Sul, da Índia e dos infinitos reinos do espaço interior. É esta amálgama orgânica de música tradicional tocada à mão e a funcionalidade digital das batidas caseiras que faz de Timboletti um DJ e produtor muito especial.

