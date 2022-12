Música, passeios pela cidade e uma noite de Natal diferente são algumas das propostas para os próximos dias.

Programas que não pode perder nos próximos dias

Madalena QUEIRÓS Música, passeios pela cidade e uma noite de Natal diferente são algumas das propostas para os próximos dias.

Sexta-feira. 23 de dezembro, a partir das 18h00, Place Paris

Singers Unlimited

Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort

No quadro da iniciativa Luzes de Inverno, a cidade do Luxemburgo está a oferecer um vasto programa musical de grande alcance. Artistas, DJ e bandas ao vivo actuarão na Place de Paris.

Sexta-feira, 23 de dezembro, a partir das 20h30, no Kulturhuef 54 Route de Trèves, Grevenmacher, Luxemburgo

Whitney Houston: I wanna dance with somebody

Uma celebração alegre, comovente da vida e música de Whitney Houston, uma das maiores cantoras pop de R&B de todos os tempos, traçando a sua viagem do desconhecimento ao estrelato musical. Bilhetes de 8,00 € por adulto e 7,00€ por criança.





Sexta-feira, 23 de dezembro, a partir das 18h00, D’Millen 103 Huewelerstrooss L-8521 Beckerich, Luxemburgo

Winter*L*Ucht – festa de Natal em Biekerech

Photo: Guy Jallay





Venho divertir-se numa festa de Natal com iluminação com lanternas e grinaldas, uma banda de jazz mágica ao vivo, dançarinos do fogo, contos de fadas de inverno para crianças e um concurso de trajes e Natal.























Sábado, 24 de dezembro, entre as 7h30 e as 14h00

Mercado da cidade

Foto: AFP

Localizado no coração da cidade, o ’Stater Maart’ é um mercado quinzenal na praça Emile Hamilius que oferece uma vasta gama de produtos regionais e sazonais, produtos biológicos, flores e plantas, frutas e vegetais, peixe, carne, padaria e pastelaria, frango assado, massas, queijo e todo o tipo de outros produtos artesanais.







Sábado, 24 de dezembro, entre as 10h00 e as 13h00, Disc Golf Club Luxembourg, Parc Um Belval, Sanem

Weekly Disc Golf Meeting

O Disc Golf Club Luxembourg convida para a sua reunião semanal. Este será um momento para conhecer, trocar, treinar e dar a oportunidade aos interessados de aprender este desporto.





Sábado, 24 de dezembro, entre as 18h00 e as 20h00, no Gabinete de Turismo da cidade do Luxemburgo, Place Guillaume II, Luxemburgo

Passeio à noite na cidade do Luxemburgo

Foto: Reuters/Arquivo

Junte-se a esta caminhada de 2 horas e deixe-se encantar pelo encanto da cidade ao anoitecer. Acompanhado por um dos nossos guias oficiais, descobrirá as principais atrações e jóias escondidas da antiga cidade amuralhada. Verá, entre outros, o prestigioso palácio Grão- Ducal, a Corniche (“a mais bela varanda da Europa”), bem como o promontório Bock. Uma visita organizada pelo Gabinete de Turismo da cidade do Luxemburgo e que tem um custo de 15€.







Sábado, 24 de dezembro, a partir das 18h00, Al Schoul, 1 Rue Neuve, Remich

Um réveillon diferente

Foto: Unsplash

Está sozinho em casa e gostaria de passar a véspera de Natal com outras pessoas? Venha e junte-se a nós para uma noite de convívio debaixo da árvore de Natal. Os voluntários são bem-vindos.



Sábado, 24 de dezembro, Champ du Glacis, a partir das 13h00



Circo do Luxemburgo

O “Cirque du Luxembourg” regressa ao Champ du Glacis. Após 3 longos anos, os produtores deste famoso espetáculo de circo regressam com personagens mágicas e figuras animais surpreendentes, ousados acrobatas, palhaços hilariantes e comediantes entretêm todas as gerações, fazendo deste um espetáculo familiar divertido.



