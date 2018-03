Primavera Literária Brasileira promove encontros de escritores

A sua obra tem sido exposta um pouco por todo o mundo e esteve em várias Bienais (São Paulo, Veneza, Berlim e Sydney). Radicado em Londres há mais de quatro décadas, João Penalva recorda os tempos de bailarino, como foi trabalhar com Pina Bausch e Gerhard Bohner, mas também a transição para as artes visuais. Aos 69 anos tem a primeira exposição individual no Luxemburgo com obras que ficam até setembro no Mudam. E fala do regresso à dança como diretor artístico e da relação com Portugal.