"Presque". Um filme quase igual a todos os outros

António Raúl VAZ PINTO DA CUNHA REIS (...) o filme assume uma crítica permanente de uma sociedade onde a diferença permanece escrutinada, às vezes ridicularizada...

A história começa à maneira de um 'road movie' americano quando um agente funerário desiludido vai transportar, por acaso, a um deficiente no seu carro funerário. A improvável boleia acontece na sequência de um quase-acidente e ambos acabam por fazer a viagem entre Lausanne, na Suíça, para o sul da França, onde o cadáver que o agente Louis transporta é esperado para um funeral.

Quinze anos depois de realizar o seu primeiro filme, Bernard Campan volta a colocar-se atrás da câmara (e à frente) juntando-se ao seu amigo, o filósofo e escritor suíço, Alexandre Jollien.

Bernard Campan, conhecido em França sobretudo pelo trabalho como parte de Les Inconnus, explica a origem deste filme como um desejo comum, entre ele e Alexandre Jolien. Mas que demorou a acontecer porque este último duvidou se seria boa ideia interpretar o papel. Alexandre Jollien tem 46 e é um autor suíço de sucesso, nascido com paralisia cerebral por causa do estrangulamento pelo cordão umbilical no ventre de sua mãe. O seu primeiro livro relata a sua trajetória rumo à filosofia e critica a forma como são excluídas as pessoas com deficiência nas instituições especializadas, onde ele próprio viveu dos 3 aos 20 anos.

Bernard Campan descobriu Alexandre Jollien numa entrevista televisiva e desde então são amigos e trabalham juntos. "Presque" é o primeiro papel de Alexandre Jollien, que interpreta Igor, um homem deficiente de quarenta e poucos anos que gosta de filosofia e que, para ganhar a vida, entrega legumes orgânicos de bicicleta.

(...) o filme assume também uma crítica permanente de uma sociedade onde a diferença permanece escrutinada, às vezes ridicularizada, e propõe que se ignore o olhar dos outros para vivermos melhor.

O destino vai juntar Igor a Louis numa viagem onde os temas são a amizade, a morte, a deficiência, o sexo, e sobretudo o olhar alheio. O filme, recheado de belos e longos planos, como que para permitir que o espetador viaje com os dois protagonistas, é uma ficção em grande parte inspirada na história real da amizade entre os dois homens. Bernard Campan descreveu a relação que tem com Alexandre Jollien e que inspira "Presque": "a amizade é uma filosofia. É amor incondicional que se aperfeiçoa a dois em qualquer idade. Um tema perfeito para um filme!".

Sendo a amizade o tema central desta obra, o filme assume também uma crítica permanente de uma sociedade onde a diferença permanece escrutinada, às vezes ridicularizada, e propõe que se ignore o olhar dos outros para vivermos melhor.

Este filme sobre a camaradagem entre duas pessoas que em tudo se opõem, e que fazem um pedaço de caminho juntos, evita a armadilha do sentimentalismo fácil e da emoção fabricada. Salva-o o humor e uma sinceridade tão desarmante que ninguém ousará ser demasiado duro com ele.

Contudo, o elogio da convivência com a diferença e da sua aceitação já não é surpresa e parece demasiado "programado" para convencer plenamente. Sobretudo no cinema francês que já nos deu várias obras sobre o assunto, entre as quais o mega-êxito internacional "Les Intouchables".

A mistura da temática da deficiência com drama tem sido muitas vezes um cocktail para fazer longas metragens que propõem risos emotivos, ternura e emoções inspiradoras, com o eterno objetivo de marketing: "mudar o olhar sobre a deficiência".

Não nos fica na alma muito do filme porque não tem surpresas nem originalidade para que tal aconteça. Restam os bons atores e um bom esforço que tem o mérito de ser sincero.

Dirigido a quatro mãos por Alexandre Jollien e Bernard Campan, "Presque" é a história de um encontro no grande ecrã como na vida. Nestas bases, o filme segue linhas bem conhecidas mas não plagia ninguém. "Presque" faz aquilo para que foi criado: intervém, diverte e comove. Estas são as qualidade e os limites deste 'road movie' que é, ao mesmo tempo, poético e colorido.

Ver "Presque" é uma experiência agradável, mas que rapidamente se evapora. Não nos fica na alma muito do filme porque não tem surpresas nem originalidade para que tal aconteça. Restam os bons atores e um bom esforço que tem o mérito de ser sincero.

"Presque", de e com Bernard Campan e Alexandre Jollien.













