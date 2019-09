Prémios Emmy são entregues hoje com "A Guerra dos Tronos" a liderar as nomeações

Com as 32 indicações, “A Guerra dos Tronos” bateu o recorde no número de nomeações numa temporada, mantido nos últimos 25 anos pela série “A Balada de Nova Iorque”.

Com as 32 indicações, “A Guerra dos Tronos” bateu o recorde no número de nomeações numa temporada, mantido nos últimos 25 anos pela série “A Balada de Nova Iorque”.

Os prémios Emmy, da Academia de Televisão dos Estados Unidos, são entregues hoje em Los Angeles, com a série “A Guerra dos Tronos” a liderar a corrida, com 32 nomeações, seguida de “The Marvelous Mrs. Maisel”, com 20.

A saga que partiu dos cinco livros de George R. R. Martin é composta por oito temporadas e, com as sete primeiras, venceu 57 prémios Emmy.

Desses 57 prémios, 10 foram conquistados já este ano, há uma semana, na cerimónia dos Creative Arts Emmy.

Os Emmy, devido ao número elevado de categorias, são habitualmente entregues em duas cerimónias. Os vencedores das categorias principais serão conhecidos hoje.

A série foi a produção mais cara de sempre da HBO, em particular na oitava temporada, exibida este ano: cada episódio teve um custo estimado de 15 milhões de dólares (13,3 milhões de euros), segundo a publicação especializada Variety.

Na lista de nomeações à 71.ª edição dos Emmy seguem-se as séries "The Marvelous Mrs. Maisel", com 20, "Chernobyl", com 19, o programa de entretenimento Saturday Night Live, com 18, a série "Barry", a minissérie "Fosse/Verdon!", ambas com 17, e a minissérie "When They See Us", com 16 nomeações.

Fazendo a contabilização do ponto de vista das cadeias de televisão e plataformas ‘online’, a HBO é a que reúne o maior número de nomeações: 137. Seguem-se a Netflix, com 117, a NBC, com 58, a Prime Video (Amazon), com 47 e a CBS, com 43.

Lista das principais categorias e respetivos nomeados:

Melhor série dramática:

"Better Call Saul"

"Bodyguard"

"A Guerra dos Tronos"

"Killing Eve"

"Ozark"

"Pose"

"Succession"

"This Is Us"

Melhor Comédia:

"Barry"

"Fleabag"

"The Good Place"

"The Marvelous Mrs. Maisel"

"Russian Doll"

"Schitt's Creek"

"Veep"

Melhor ator em série dramática:

Jason Bateman, "Ozark"

Sterling K. Brown, "This Is Us"

Kit Harington, "A Guerra dos Tronos"

Bob Odenkirk, "Better Call Saul"

Billy Porter, "Pose"

Milo Ventimiglia, "This is Us"

Melhor atriz em série dramática:

Emilia Clarke, "A Guerra dos Tronos"

Jodie Comer, "Killing Eve"

Viola Davis, "Murder"

Laura Linney, "Ozark"

Mandy Moore, "This Is Us"

Sandra Oh, "Killing Eve"

Robin Wright, "House Of Cards"

Melhor ator em série de comédia:

Anthony Anderson, "Black-ish"

Don Cheadle, "Black Monday"

Ted Danson, "The Good Place"

Michael Douglas, "La Méthode Kominsky"

Bill Hader, "Barry"

Eugene Levy, "Schitt's Creek"

Melhor atriz em série de comédia:

Christina Applegate, "Dead to Me"

Rachel Brosnahan, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Julia Louis-Dreyfus, "Veep"

Natasha Lyonne, "Russian Doll"

Catherine O'Hara, "Schitt's Creek"

Phoebe Waller-Bridge, "Fleabag"

Melhor ator secundário em série dramática:

Alfie Allen, "A Guerra dos Tronos"

Jonathan Banks, "Better Call Saul"

Nikolaj Coster-Waldau, "A Guerra dos Tronos"

Peter Dinklage, "A Guerra dos Tronos"

Giancarlo Esposito, "Better Call Saul"

Michael Kelly, "House Of Cards"

Chris Sullivan, "This Is Us"

Melhor atriz secundária em série dramática:

Gwendoline Christie, "AGuerra dos Tronos"

Julia Garner, "Ozark"

Lena Headey, "A Guerra dos Tronos"

Fiona Shaw, "Killing Eve"

Sophie Turner, "A Guerra dos Tronos"

Maisie Williams, "A Guerra dos Tronos"

Melhor ator secundário em série de comédia:

Alan Arkin, "O Método Kominsky"

Anthony Carrigan, "Barry"

Tony Hale, "Veep"

Stephen Root, "Barry"

Tony Shalhoub, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Henry Winkler, "Barry"

Melhor atriz secundária em série de comédia:

Alex Borstein, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Anna Chlumsky, "Veep"

Sian Clifford, "Fleabag"

Olivia Colman, "Fleabag"

Betty Gilpin, "GLOW"

Sarah Goldberg, "Barry"

Marin Hinkle, "The Marvelous Mrs. Maisel"

Kate McKinnon, "Saturday Night Live"

Melhor minissérie:

"Chernobyl"

"Escape at Dannemora"

"Fosse/Verdon"

"Sharp Objects"

"When They See Us"

