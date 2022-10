Anúncio foi feito pela Academia Sueca.

Nobel

Prémio Nobel da Literatura atribuído à escritora francesa Annie Ernaux

Redação Anúncio foi feito pela Academia Sueca.

(Em atualização)

O prémio Nobel da Literatura 2022 foi atribuído à escritora francesa Annie Ernaux, de 82 anos, anunciou esta quinta-feira a Academia Sueca.

Annie Ernaux, nasceu em Lillebonne, na Normandia em 1940. A par com a escrita, é também professora de literatura.

Com mais de 20 livros publicados, o seu registo predominantemente autobiográfico cruza-se com temas da sociologia como a sexualidade, relações interpessoais e as desigualdades sociais.

O último livro "Le Jeune homme" ("o Homem Novo") foi publicado em maio deste ano.

É presença assídua na imprensa francesa e em programas e publicações especializadas.

(Com Lusa)

