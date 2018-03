Integrado na Trinca de Ases com Gal Costa e Nando Reis, Gilberto Gil estará em concerto este domingo no Grande Auditório da Philharmonie. Em entrevista por e-mail, na qual não respondeu a questões como o afastamento de Dilma Rousseff da presidência e a forma como Michel Temer está a exercer as suas funções, o cantor e compositor fala sobre a situação do seu país e da relação com Portugal.

“Precisamos de gente para tirar o Brasil do buraco”

Paulo Jorge Pereira Integrado na Trinca de Ases com Gal Costa e Nando Reis, Gilberto Gil estará em concerto este domingo no Grande Auditório da Philharmonie. Em entrevista por e-mail, na qual não respondeu a questões como o afastamento de Dilma Rousseff da presidência e a forma como Michel Temer está a exercer as suas funções, o cantor e compositor fala sobre a situação do seu país e da relação com Portugal.

Que expetativa tem para este concerto no Luxemburgo?

Tenho sempre boas expetativas para shows, sobretudo em lugares onde habitualmente não vamos, como é o caso do Luxemburgo. Sei que aí temos um público muito exigente.

A principal comunidade estrangeira aqui é a portuguesa: espera ter muitos portugueses na plateia?

Imagino que sim, pois a nossa ligação é grande. Entre Portugal e Brasil há muita união e identidade.

A situação social, económica e política no Brasil é preocupante. De que precisa o país para resolver esses problemas tão graves?

Como todos os países em crise, precisamos de animação e otimismo, assim como de gente disposta a tirar o país do buraco.

Para onde vê caminhar as sociedades em relação a valores como a liberdade de expressão, a igualdade, a democracia, a solidariedade ou a defesa dos Direitos Humanos?

Espero que a gente chegue sempre mais perto de todos esses valores com os quais sempre se sonha.

Que papel tem visto Portugal desempenhar na relação entre o Brasil e a União Europeia, mas também no plano da CPLP?

Portugal conseguiu sair da crise e tem demonstrado grande capacidade de recuperação.

Os laços culturais têm sido bem defendidos pelos dois países?

Penso que, cada vez mais, Portugal e Brasil estão defendendo seus laços culturais e se ligando um no outro.

É favorável ao Acordo Ortográfico?

Sim, acho que devemos melhorar sempre e aperfeiçoar a nossa bela língua!

Como avalia o seu desempenho no papel de ministro da Cultura do Brasil?

É difícil fazermos uma avaliação do nosso trabalho mais pelos resultados. Creio ter feito uma boa gestão no ministério da Cultura do Brasil.

Quem têm sido as principais fontes de inspiração e as suas referências musicais ao longo dos anos?

As minhas fontes de inspiração são muito diversificadas e ricas ao longo dos anos. Já escrevi músicas até sobre problemas de saúde!!!!

Revendo o que foi feito, como avalia o Tropicalismo hoje?

Penso que o Tropicalismo segue agindo na criação dos artistas, pois tudo o que diz respeito a transgressão, a novidades, a misturar tradição e modernidade, veio depois do Tropicalismo.

Como tem sido a colaboração com Caetano Veloso nos últimos anos?

Fizemos um projeto juntos, o “Dois amigos; um século de música”, que foi muito bom e foi ótimo conviver com ele mais de perto depois de tantos anos. Agora seguimos cada um cuidando de suas novas empreitadas.

Qual é o estado atual da música brasileira?

A música brasileira é de uma riqueza imensa e está sempre nos surpreendendo. Não tenho seguido de perto as novidades, pois tenho estado tão ocupado com meus próprios projetos mas sei que temos sempre coisas novas e exuberantes a apresentar.

Que lugar na sua vida ocupam os prémios e as distinções que tem recebido?

Não dou muita importância a prémios e troféus mas sempre nos envaidece recebê-los.

Passou a ser mais cuidadoso com a saúde depois dos tratamentos contra a insuficiência renal que o afetou?

Sempre fui cuidadoso com alimentação e saúde, mas agora estou mais atento.

Domingo, 18 de março, às 20h, no Grande Auditório da Philharmonie. Os bilhetes custam entre 18 e 65 euros e os últimos estarão disponíveis ao balcão na noite do concerto.