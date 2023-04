O filme português premiado em festivais internacionais é composto por um elenco jovem, sobretudo madeirense, e é rodado integralmente na Madeira.

"Posso Olhar Por Ti". Da importância da adolescência

"Posso Olhar por Ti" retrata um grupo de crianças organizado em prol de um objetivo comum e para o alcançar, desenvolvem a sua veia empreendedora, exploram os seus talentos e capacidades, falham, desentendem-se, mas não desistem.

Se a vontade de fazer cinema já existia, "Posso Olhar Por Ti" tornou-se uma urgência.

Independentemente da crença, raça ou nacionalidade, conhecendo a história de alguém, é possível perceber o quanto somos todos iguais e se quebram as barreiras da indiferença. No filme, a amizade, a proximidade e as dificuldades dos adolescentes parece motivar a ajuda entre uns e outros.

Francisco Lobo Faria, o realizador, reconhece que o filme nasceu de um contexto muito particular. "Posso Olhar Por Ti" vem depois dos seus trabalhos nos filmes "Eternity and a Day" e "Feiticeiro da Calheta", e da sua formação em cinema com o Luís Fonseca, professor na Escola Superior de Teatro e Cinema. "Este foi o fator diferenciador, porque deu-me uma visão teórica, que me permitiu capacitar", afirma o cineasta.

Quando começou a escrever "Posso Olhar Por Ti", Lobo Faria estava a lecionar e ficou impressionado com o trabalho dos alunos. "Assim que comecei a alimentar aquilo que tinham em si próprios deram-me uma resposta maravilhosa. A dada altura senti que era professor de miúdos, arrisco-me a dizer, melhores do que eu fui nas suas idades", confessa o realizador.

Francisco Lobo Faria teve a sensação de que aqueles jovens, como atores, seriam maiores do que ele próprio "e essa deve ser a intenção de um professor".

Impressionado com a qualidade atingida, seria uma hipocrisia enorme formá-los e não lhes dar um palco para mostrarem os seus talentos. Se a vontade de fazer cinema já existia, "Posso Olhar Por Ti" tornou-se uma urgência.

Francisco Lobo Faria é licenciado em Teatro pela Escola Superior de Teatro e Cinema do Instituto Politécnico de Lisboa. Como ator participou em filmes como "A Eternidade e um Dia", "Feiticeiro da Calheta" e a série de televisão "Abandonados". "Posso Olhar Por Ti" é o seu primeiro trabalho como argumentista e realizador.

O filme teve o apoio do Governo Regional da Madeira, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, contando também com a participação da Câmara Municipal de Porto Moniz e de diversas entidades públicas e privadas da Madeira.

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, salientou que o prémio está "a mostrar o quão é importante" a aposta do Governo Regional "na área do cinema, audiovisual e multimédia".

Trata-se de "uma oportunidade acrescida de divulgar o trabalho dos madeirenses com outras competências profissionais e, por parte de gerações mais novas, neste caso, num país onde existe uma forte diáspora regional", disse.

A longa metragem de Francisco Lobo Faria, que chegou aos cinemas portugueses em 30 de março, é apresentada no Luxemburgo menos de 15 dias depois. Com três prémios em festivais internacionais, uma menção honrosa e várias seleções oficiais, "Posso olhar por ti" é composto por um elenco jovem, sobretudo madeirense, e é rodado integralmente na Madeira, principalmente no concelho do Porto Moniz, no norte da ilha.

No elenco de "Posso Olhar Por Ti" estão os nomes de Martim Lobo, Laura Silva, Francisca Madeira, Tiago Valente, Tiago Fernandes, Matilde Gouveia, Eduarda Sousa.

Contam-se também participações especiais de caras conhecidas do grande público como Ângelo Rodrigues, Sylvie Dias, Carla Galvão, Luís Simões, Mauro Hermínio e Carolina Torres.

O filme de Francisco Lobo Faria é projetado no Luxemburgo graças ao Cineclube Português, um projeto lançado pelo BOM DIA que conta com o apoio da Direção Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades Portuguesas do Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal.

"Posso Olhar Por Ti", de Francisco Lobo Faria, com Martim Lobo, Laura Silva, Francisca Madeira, Tiago Valente, Iago Fernandes, Matilde Gouveia e Eduarda Sousa.

