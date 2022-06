Atores portugueses e luxemburgueses juntam-se esta quarta-feira no Teatro de Esch para reescrever a história, num espetáculo em várias línguas.

Portugueses e luxemburgueses sobem ao palco em Esch

Tiago RODRIGUES Esta quarta-feira, o Escher Theater recebe a segunda sessão da peça "A Declaração Universal dos Direitos Humanos", da companhia 'mala voadora'. Atores portugueses e luxemburgueses juntam-se a cidadãos lusófonos de Esch para reescrever a história, num espetáculo em várias línguas.

Abre-se a cortina. Acendem-se as luzes do palco. Da plateia vê-se um letreiro negro, suspenso sobre o cenário, com uma frase escrita em francês em letras brancas. "Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade". É o primeiro dos trinta artigos que compõem a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Organização das Nações Unidas em 1948. Mas quem é que escreveu o documento? Um grupo de nações privilegiadas, excluindo outros países, outras minorias, outras formas de ver o mundo? É para responder a estas questões que a peça "La Déclaration universelle des droits de l’Homme" entra em cena esta semana no Escher Theater, em Esch-sur-Alzette.



O espetáculo, apresentado pela companhia portuguesa ‘mala voadora’, no âmbito do Esch2022 – Capital Europeia da Cultura, estreou na terça-feira e tem uma segunda sessão agendada para esta quarta-feira, às 20 horas. É uma peça multilingue, dirigida sobretudo à comunidade portuguesa de Esch, mas também acessível ao público francófono e anglófono.

No palco estão 50 cadeiras, com as bandeiras de diferentes países, nas quais se vão sentar atores portugueses e luxemburgueses, ao lado de cidadãos da comunidade lusófona da cidade, para revisitar e reescrever a Declaração dos Direitos Humanos. Do lado direito, encontra-se uma secretária com os três tradutores, entre os quais o ator e encenador Jorge Andrade, que é fundador daquele grupo teatral e dirige a peça.

Durante o espetáculo, serão falados cinco idiomas: inglês, francês, português, luxemburguês e espanhol. Para mostrar a diversidade das delegações das diferentes nações. "As cenas acabam por ser parecidas com o que acontecia nas Nações Unidas. Há uma cena com um problema de tradução, porque as línguas de trabalho eram o inglês, o francês e mais tarde incluíram outras, mas algumas delegações ficavam um pouco de fora, porque não tinham acesso às traduções dos documentos para poderem discuti-los", explicou Jorge Andrade, que, além de encenar, também sobe a palco como presidente do Comité de Redação da Declaração.

Parece que a peça foi feita de propósito para esta altura. É inacreditável como ainda estamos neste momento a viver outra guerra em plena Europa. Jorge Andrade, ator e encenador

Através da discussão dos vários artigos, em diferentes línguas, a peça questiona a origem do documento, no final dos anos 40, após o fim da Segunda Guerra Mundial. "Revelou-se mais pertinente do que estava à espera. Parece que foi feita de propósito para esta altura. Há um conflito muito presente entre a União Soviética e o Ocidente. Interessava-me sobretudo, numa altura em que se presta cada vez mais atenção às minorias, revisitar os direitos humanos", afirmou o ator, que questiona o que ficou por resolver após todos estes anos. "É inacreditável como ainda temos este conflito do bloco de leste com os ocidentais e estamos neste momento a viver uma outra guerra em plena Europa".

Os atores, que representam as diferentes delegações dos países envolvidos nas reuniões, dão voz às várias opiniões e perspetivas sobre os direitos humanos. "A União Soviética tenta passar muitos dos artigos em coisas que acha mal no Ocidente e vice-versa. Tentam chegar a um acordo, tornando os artigos um pouco ténues e sem nenhuma obrigação de aplicação internacional. É interessante ver como passados estes anos todos estas feridas ainda estão abertas", refletiu Jorge Andrade. Apesar do tema sério, o encenador diz que não tem como objetivo passar uma mensagem. "Não acho que o teatro sirva para dar lições às pessoas. Quando decido fazer um espetáculo sobre determinado assunto é porque também quero aprender sobre ele".

Como um concerto de música

Na preparação do projeto, Jorge passou um mês e meio com os atores a ler todas as atas das Nações Unidas, qualquer coisa como "três mil e tal páginas", para depois redigirem em conjunto o texto do guião, com um toque de humor à mistura. "No meio daquilo, a condição humana é caricata, é irónica. Acho que o humor é a melhor forma de partilhar isto com o público, para nos rirmos de nós próprios e tentarmos refletir a partir do humor, mais do que propriamente eu estar a dizer como cada um deve viver a sua vida ou o que é certo ou errado".

A organização dos textos em diferentes línguas foi um dos grandes desafios do processo de trabalho. "O mais desafiante é sobretudo fazer o espetáculo, porque falamos inglês, francês e português. Há 50 países representados, com orientações políticas muito distintas. É um jogo de diplomacia", disse o encenador.

No entanto, não será possível ter todo o texto da peça traduzido: "Não é comportável num espetáculo ao vivo fazer as traduções ao mesmo tempo, de maneira que vamos tentar transformar esta parte da tradução como um momento lúdico para que quem percebe as línguas possa usufruir do espetáculo, tendo a informação, mas também com um espírito de quem assiste a um concerto de música".

Em palco vão estar 23 pessoas, 11 atores e 12 cidadãos da comunidade local, "que também participam, não são só figurantes", revelou Jorge, apelando aos emigrantes para assistirem à peça. "Queremos muito que o público português venha, porque em Esch há uma grande comunidade portuguesa". Depois da estreia no Luxemburgo, o espetáculo vai ser apresentado em três sessões em Lisboa, no final de setembro.

A maior parte dos atores são portugueses, mas há quatro do Luxemburgo, que foram selecionados durante uma visita do encenador ao país, em maio do ano passado, para apresentar o monólogo "inFausto", em Esch. Entre eles está a atriz francesa Céline Camara, 33 anos, que se mudou de Paris para o Grão-Ducado há 10. Na altura, era advogada e estava a fazer investigação para a tese de doutoramento, mas decidiu mudar o rumo da sua vida. "Quando cheguei ao Luxemburgo, estava à procura de um hobby para conhecer um pouco melhor o país e conhecer outras pessoas que não fossem advogados. Juntei-me a um grupo de teatro e tornou-se uma paixão", contou.

A atriz francesa Céline Camara tem 33 anos e mudou-se de Paris para o Grão-Ducado há 10. Foto: Guy Jallay

O que é muito interessante é que não temos propriamente personagens, estamos apenas a dar voz aos discursos das diferentes delegações. Não há nada fixo, é muito dinâmico. Céline Camara, atriz

A jovem francesa passou a ter aulas de representação no Conservatório de Esch e em 2018 decidiu tornar-se atriz a tempo inteiro. Em setembro, passou na audição para o espetáculo da 'mala voadora' em setembro e vai fazer o seu segundo espetáculo no Escher Theater. Na peça vai interpretar diferentes delegações, o que se revelou um desafio. "O que é muito interessante é que não temos propriamente personagens, estamos apenas a dar voz aos discursos das diferentes delegações que estavam a discutir os direitos humanos. É muito entusiasmante, porque não há nada fixo, é muito dinâmico e damos voz a diferentes opiniões e perspetivas", descreveu.

Céline vai falar francês e inglês durante o espetáculo e diz estar muito entusiasmada com o resultado. "Parte do trabalho que tivemos em Lisboa passava por traduzir os textos e foi muito interessante ver como na tradução as palavras podem variar tanto. Dá-nos uma maior perspetiva da peça, porque conhecemos não só as nossas deixas, mas as dos outros atores também. Gosto desta polivalência".

A atriz considera que não existe uma mensagem na peça, mas que pode fazer o público refletir sobre os direitos humanos. "Quando olhamos ao que está a acontecer agora, vemos que estes esforços de unir as nações ainda não são perfeitos e havia muitos países e pessoas que não estavam representadas quando o documento foi redigido".

Levar o teatro aos portugueses

Numa das cenas, Céline contracena com o português David Pereira Bastos, que nesta peça só fala em francês. "Não estamos a trabalhar propriamente com personagens. Cada um de nós representa delegações diferentes. Apesar de só falar em francês, represento tanto a China, como a Rússia, o Irão ou os EUA. Não é tanto sobre caracterização das personagens, mas a interpretação sobre o conteúdo do que é dito e também o servir a cena, dependendo da dinâmica que o Jorge quer", disse o ator, assumindo que o maior desafio da peça se prende com a estrutura do guião. "Acaba por ser bastante confuso, porque existem falas em várias línguas e temos os tradutores, então é difícil sabermos qual é a nossa deixa para entrar".

Não faço ideia que público vamos encontrar. O espetáculo está a ser feito com o cuidado de poder comunicar não só em português, mas também em francês e luxemburguês. David Pereira Bastos, ator

O ator português David Pereira Bastos também participa na peça e só fala em francês. Foto: Guy Jallay

É a primeira vez que o português visita o Luxemburgo e a estadia em Esch tem-se revelado "surpreendente". "Temos passeado um pouco e há aquele choque inicial de estar na rua ou no hotel e ouvir falar português", contou o ator, assumindo que não criou expectativas em relação ao público luxemburguês. "Não faço ideia que público vamos encontrar. Disseram-nos que vai haver muito público português. O espetáculo está a ser feito com o cuidado de poder comunicar não só em português, mas também em francês e luxemburguês. Não sei o que as pessoas em Esch estão habituadas a ver no teatro".

Quem melhor conhece esse público é Magaly Teixeira, atriz lusodescendente de 32 anos que nasceu no Luxemburgo e também participa na peça. Para ela, é um momento simbólico. "É muito importante, porque é o meu primeiro espetáculo profissional no teatro no Luxemburgo. É ainda mais simbólico que seja com a mala voadora, uma companhia portuguesa, e no âmbito do Esch2022, porque vivo perto de Esch", revelou.

A atriz, que também faz televisão, considera especial encontrar-se com colegas como a Céline e o Jerome, que fazem parte do grupo de atores do Luxemburgo. "Tinha muitas saudades de estar em palco. Estar à frente das câmaras é espetacular, mas estar em palco, sobretudo no Luxemburgo, com uma peça realizada por um encenador português, diz-me muito".

A atriz lusodescendente Magaly Teixeira também entra na peça, como uma das tradutoras. Foto: Guy Jallay

Quando passou na audição com Jorge Andrade, o encenador propôs a ideia de integrar na peça pessoas da comunidade portuguesa e Magaly acabou por se tornar uma intermediária para recrutar os participantes. "Fiz um vídeo para apelar às pessoas e foi muito partilhado nas redes sociais e nas primeiras 24 horas recebi muitas mensagens. Chegamos às 12 pessoas necessárias num instante. Fiquei muito feliz por haver tanto interesse de pessoas com idades diferentes e muita diversidade. Ficou um grupo super dinâmico, com pessoas que procuram mesmo uma experiência", recordou.

Segundo a lusodescendente, os cidadãos têm muita facilidade de comunicação e interesse no projeto. "A pessoa mais nova é uma jovem de 24 anos que acabou agora os estudos em artes do espetáculo e é muito giro que ela possa viver a parte interior da criação de um espetáculo. A mais velha é uma professora reformada, muito dinâmica, que terá os seus 50 ou 60 anos. Eles trazem uma forma de coreografia e de presença à peça e ao palco, vão amplificar certas reações ao que se está a passar em cena", desvendou Magaly.

É muito importante haver mais espetáculos e mais acesso à cultura para a comunidade portuguesa no sul do Luxemburgo, que é enorme. Magaly Teixeira, atriz

Dessas 12 pessoas da comunidade, duas não são lusófonas, mas de países orientais. "Um deles fala árabe e o outro é jugoslavo. Há momentos da peça em que as falas serão traduzidas por eles para as línguas nativas".

Nesta mistura de idiomas, a atriz, que faz de tradutora, vai representar a língua luxemburguesa. "O Jorge quis desde o início que houvesse o luxemburguês. É giro para levarmos a peça a um público muito diverso". O objetivo, aponta Magaly, é que as pessoas sintam que o espetáculo foi "criado com a intenção de as fazer descobrir teatro em língua portuguesa ou numa língua que lhes seja familiar". E que haja mais projetos destes no futuro. "Acho que é muito importante para um espaço maravilhoso como o Escher Theater haver mais espetáculos e mais acesso à cultura para a comunidade portuguesa aqui no sul do Luxemburgo, que é enorme. É um bom passo para o futuro", agoirou.

