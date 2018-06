O artista plástico luso-luxemburguês Marco Godinho foi escolhido para representar o Luxemburgo na Bienal de arte contemporânea de Veneza em 2019, anunciou hoje o Ministério da Cultura luxemburguês.

Português Marco Godinho vai representar o Luxemburgo na Bienal de Veneza

O artista plástico luso-luxemburguês Marco Godinho foi escolhido para representar o Luxemburgo na Bienal de arte contemporânea de Veneza em 2019, anunciou hoje o Ministério da Cultura luxemburguês.

Em comunicado, o júri explicou que a escolha permite “honrar o trabalho prolífico de Marco Godinho e a sua presença notada na cena artística nacional e internacional na última década”.

O convite para representar o Grão-Ducado na Bienal de Veneza “vai permitir-lhe realizar um projeto artístico ambicioso e inédito” e “alargar a sua rede profissional”, graças à “visibilidade acrescida do pavilhão luxemburguês no Arsenal”, zona naval em Veneza .

O júri era composto por Suzanne Cotter, diretora do Mudam e anterior responsável do Museu de Serralves, a diretora do Centro Pompidou em Metz, Emma Lavigne, a responsável do Centro Cultural Opderschmelz, Danielle Igniti, o responsável pelo Casino Luxembourg – Fórum de Arte Contemporânea, Kevin Muhken, e Frank-Thorsten Moll, diretor do IKOB Eupen, na Bélgica, e analisou 20 candidatos.

Nascido em 1978 em Salvaterra de Magos, e residente entre Paris e o Luxemburgo, Marco Godinho chegou ao Grão-Ducado com nove anos.

Licenciado em artes plásticas na "École nationale des beaux-arts" de Nancy, em França, já expôs em quase todo o mundo, de Nova Iorque a Beirute.

Em 2016, o português, com dupla nacionalidade, participou na feira de arte contemporânea Art Central de Hong Kong com uma performance em que leu e rasgou páginas de "Os Lusíadas", de Luiz Vaz de Camões.

A emigração e o nomadismo são temas que marcam o seu trabalho, a exemplo de “Forever Immigrant”, uma obra apresentada em 2015 no Museu do Chiado, formada pela inscrição sobreposta de centenas de carimbos, que evocam simultaneamente uma nuvem de andorinhas e o calvário burocrático dos imigrantes.

Em Palermo e Lampedusa, também em 2015, apresentou a “Declaração Universal dos Direitos do Homem”, um texto escrito em sobreposição (um método utilizado no séc. XIX, para poupar nas franquias e economizar papel) que faz lembrar arame farpado - uma alusão à chegada de milhares de refugiados à costa italiana.

Em Portugal já expôs na Fundação EDP, no Museu Berardo e no Museu do Chiado.

Uma das suas obras, um verso de Álvaro de Campos (heterónimo de Pessoa) recriado com fio e alfinetes, foi adquirida pela Lotaria Nacional do Luxemburgo e decora agora a sede em Leudelange com palavras em português: “Tenho em mim todos os sonhos do mundo”, um verso que podia servir de mote para Marco Godinho.

A Bienal de Veneza decorre de 11 de maio a 24 de novembro de 2019.

P.T.A.