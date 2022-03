A exposição "As Fases de Isolamento" pode ser visitada até 23 de abril no Espace Artime, Hospital de Kirshberg.

Português exibe exposição sobre a pandemia no Hospital de Kirshberg

A exposição "As Fases de Isolamento" pode ser visitada até 23 de abril no Espace Artime, Hospital de Kirshberg.

Há exatamente dois anos, o mundo mudava definitivamente com a pandemia de covid-19. A população mundial foi obrigada a ficar em casa, o medo do vírus instalou-se e as rotinas tiveram de se readaptar a uma nova realidade.

Para o português João Carlos, fotógrafo de moda, publicidade e fotografia artística, não foi diferente. "Preso" em Portugal e com trabalhos cancelados, João sentiu o impacto profundo da covid-19 e é a partir daí que nasce a ideia do trabalho "Fases de Isolamento", em exibição no Hospital de Kirshberg até 23 de abril. "Fiquei quatro meses em isolamento, perdi cerca de 85 % do meu trabalho em 2020. Foi uma fase desafiante", lembra.

Mas também é em alturas como esta que a arte acaba por funcionar como veículo de linguagem para as emoções. E foi o que aconteceu. As primeiras imagens foram feitas logo em maio, com a modelo feminina. Mais tarde, reproduziu o conceito com o modelo masculino e há uma diferença entre os dois, explica João. "Ele tinha estado em confinamento na Índia, uma experiência quase traumática, passou um mau bocado e penso que se reflete isso. Enquanto as imagens dela são mais suaves e mais gentis, as dele são mais agressivas. E é importante passar esses lados que todos sentimos durante este período", destacando assim a importância de apostar na saúde mental.

Os corpos nus, dentro de uma redoma, "ultrapassam qualquer constrangimentos de idade. Eles simbolizam todos nós", defende o fotógrafo.

Para nos guiar sobre as diferentes fases das emoções causadas pela transformação de hábitos na pandemia, João dividiu a exposição em fases.

Semana Um: Ajuste e ansiedade. Um período de adaptação ao ficar e trabalhar em casa 24 horas por dia, 7 dias por semana. O medo é evidente e a incerteza é abundante, os quais levam ao aumento dos níveis de ansiedade.

Semana Dois: Tédio e frustração. À medida que as pessoas lidam com um mundo totalmente alterado, sentimentos de desespero, perda, frustração e até mesmo tédio podem se instalar. A vida voltará ao normal?

Semana Três e Quatro: Raiva e paranoia. À medida que a curva se torna mais plana a realidade de um cenário pior torna-se distante. As pessoas começam a questionar se a pandemia é uma farsa, se as medidas foram demasiado drásticas e criticam os seus líderes políticos. As pessoas começam a manifestar exteriormente a sua raiva, exigindo os seus direitos e saem às ruas para marchar pacificamente ou destruir propriedades.

Semana Cinco: Aceitação e adaptação. As pessoas começam a aceitar o seu "novo" modo de vida, que agora inclui máscaras, desinfetante de mãos, distanciamento de 2 metros e que exclui grandes encontros, abraços e beijos. Embora alguns possam achar fácil gerir as suas emoções e adaptar-se, outros ainda podem sofrer silenciosamente sob uma imagem externa de aceitação.

A exposição esteve em exibição em Lisboa e no Museu da Pedra, em Cantanhede. "Ao longo deste tempo, o feedback tem sido muito positivo. Já tive alunos de escolas que se dividiram e cada um procurou a emoção com que mais se identificavam ou uma médica que me escreveu que se identificou com a imagem da redoma porque, apesar de não ter ficado fechada em cada, sentiu os muros invisíveis erguerem-se neste tempo", relembra.

É a primeira vez que a expõe o seu trabalho no hospital mas é também uma forma de agradecer, através da arte, aos "profissionais de saúde que tiveram um papel determinante durante este período".

Esta série conta com com prémios como o 2020 LICC (London International Creative Competition) Official Selection; 2020 IPA (International Photography Awards) Top 5 Jury Selection; 2020 TIFA (Tokyo International Award) Bronze “Stages of Isolation Single Category” and Bronze “Stages of Isolation Portfolio Category”; 2020 PX3 Paris Silver Award; 2020 13th International Photographic Salon Varna Award.

A exposição "As fases do isolamento" está aberta todos os dias no Espace Artime, Hospital de Kirshberg, até 23 de abril. A entrada é gratuita.









