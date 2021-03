Este é o montante mais elevado desde 2018.

Portugal vai dar 700 mil euros às associações no estrangeiro

O Governo português vai atribuir cerca de 700 mil euros em apoio às associações das comunidades portuguesas no estrangeiro, o montante mais elevado desde 2018.

Segundo dados preliminares divulgados pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português, os 700 mil euros vão ser distribuídos por 101 candidaturas de 65 associações de 17 países, apresentadas a concurso público entre 1 de outubro e 31 de dezembro de 2020.

As associações portuguesas na Venezuela são as que vão receber mais apoio, com cerca de 190 mil euros, seguida da França, com 149 mil euros. Até à data, não constam dados sobre as associações lusas no Grão-Ducado. A lista final da distribuição do montante total vai ser divulgada no Portal das Comunidades até 15 de maio 2021.

O montante atribuído em 2021 é o mais elevado desde 2018. No ano passado houve um total de 79 candidaturas com 503 mil euros, em 2019 outras 92 candidaturas com 588 mil euro. Em 2018 foi atribuído um apoio de 305 mil euros a 61 candidaturas no total.



Entre as candidaturas prioritárias, o Ministério dos Negócios Estrangeiros refere que estão aquelas que envolvem, por exemplo, ações de promoção da língua e da cultura portuguesas, os jovens, a inclusão social ou valorização profissional.

