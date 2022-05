Portugal é representado no concurso por Maro, que venceu em março o Festival da Canção com "Saudade Saudade". Reveja a atuação portuguesa na semifinal do concurso, esta terça-feira.

Portugal está na final da Eurovisão

A música "Saudade, Saudade", da portuguesa Maro, foi uma das selecionadas para a final do 66.º Festival Eurovisão da Canção, marcada para sábado em Turim, Itália.

A par com a Ucrânia, os dois estão no lote dos dez países que passaram a esta terça-feira à final do evento. Na primeira semifinal do concurso, que decorreu também em Turim, foram ainda selecionados para passar à final: Suíça ("Boys do cry", Marius Bear), Arménia ("Snap", Rosa Linn), Islândia ("Með hækkandi sól", Systur), Lituânia ("Sentimentai", Monika Liu), Noruega ("Give that wolf a banana", Subwoolfer), Grécia ("Die together", Amanda Georgiadi Tenfjord), Moldova ("Trenuleţul", Zdob şi Zdub & Advahov Brothers) e Países Baixos ("De Diepte", S10).

Eram 17 os países a competirem por dez lugares na final do concurso. De fora ficaram Albânia, Letónia, Eslovénia, Bulgária, Croácia, Dinamarca e Áustria. Foram ainda apresentados os temas de França e Itália, países que têm entrada direta na final.

Portugal é representado no concurso por Maro, que venceu em março o Festival da Canção com "Saudade Saudade". Maro atuou acompanhada por um coro feminino, tal como o tinha feito na final do Festival da Canção, que integra Beatriz Fonseca, Beatriz Pessoa, Carolina Leite, Diana Castro e Milhanas.

A segunda semifinal da Eurovisão está marcada para esta quinta-feira. Nesse dia competem 18 países: Finlândia, Israel, Sérvia, Azerbaijão, Geórgia, Malta, São Marino, Austrália, Chipre, Irlanda, Macedónia do Norte, Estónia, Roménia, Polónia, Montenegro, Bélgica, Suécia e República Checa.

A final será disputada por 25 países, os dez escolhidos na primeira semifinal, outros dez escolhidos na segunda e os chamados 'Big Five' (França, Alemanha, Espanha, Reino Unido e o país anfitrião, Itália).

De acordo com a média de várias casas de apostas, calculada pelo 'site' eurovisionworld.com, especializado no concurso, o tema da Ucrânia é, há várias semanas, o favorito para vencer o concurso.

