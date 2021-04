Enquanto o Governo português abre a possibilidade de fazer testes piloto, com a DGS, em eventos culturais, o executivo britânico prepara-se para, já este mês, avançar com os "passaportes" covid-19, em cinemas, teatros e eventos desportivos.

Portugal e Reino Unido vão testar eventos de massas

Portugal prepara-se para fazer "eventos teste-piloto", nas áreas da cultura e entretenimento, segundo um diploma aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros e promulgado este sábado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

No ponto 2 do novo decreto-lei pode ler-se que este "altera as medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia da doença covid-19 no âmbito cultural e artístico" e que prevê "a possibilidade de, durante o ano de 2021, serem realizados, em articulação com a Direção-Geral da Saúde, eventos teste-piloto, para a definição das orientações técnicas a serem seguidas face à evolução da pandemia da doença covid-19".

O diploma define também as regras aplicáveis em caso de reagendamento ou cancelamento dos espetáculos e festivais, por decisão Governo ou da DGS, bem como nos casos em que tais eventos não possam ocorrer.

Enquanto as autoridades portuguesas se preparam para testar as condições de realização de eventos de massa na área cultural, o Governo britânico vai começar a testar já este mês os "passaportes" covid-19 em teatros, cinemas e eventos desportivos, dado que metade da população adulta já tomou uma dose da vacina.

Com estes "passaportes", que comprovam a vacinação, um teste negativo ou anticorpos para a covid-19, mas não são politicamente consensuais, o executivo de Boris Johnson pretende acelerar o regresso seguro dos espetadores a eventos como jogos de futebol, conferências, cinemas ou até mesmo a discotecas, sem impor o distanciamento social.

Os ensaios dos ‘passaportes’ arrancam este mês e prolongam-se até meados de maio, envolvendo eventos como a semifinal da Taça da Associação de Futebol, que terá lugar em Sheffield, e os teatros.

Segundo a BBC, o Governo está também a ouvir especialistas para saber como lidar com a ausência destes certificados no caso das pessoas que não podem ser vacinadas.



Estes ‘passaportes’ não serão, no entanto, usados para o comércio, mesmo o não-essencial, cuja reabertura está marcada para 12 de abril.

Os detalhes do plano de desconfinamento britânico deverão ser revelados esta segunda-feira por Boris Johnson, incluindo as autorizações de viagens de e para o estrangeiro.

