Tem lugar esta quinta-feira uma conferência sobre “A colonização europeia das Américas no cinema”. A palestra, que fala também do papel de Portugal na descoberta do novo continente, é proferida por Yves Steichen, do Centro Nacional do Audiovisual e decorre no Museu de História e de Arte do Luxemburgo (MNHA).

A palestra começa às 18h30, a entrada é gratuita e acontece no âmbito da exposição "Portugal Drawing the World", que está patente naquele museu até 15 de outubro. A conferência decorre em língua luxemburguesa.



Com esta exposição estão agendadas mais palestras: no dia 6 de julho haverá uma conferência sobre "Vasco da Gama e a expansão europeia", apresentada por Jean-Paul Lehners, professor emérito da Universidade do Luxemburgo (em francês); e a 28 de setembro uma outra palestra abordará “A pintura portuguesa da época das grandes Descobertas marítimas”, por Fernando António Baptista Ferreira, professor da Faculdade de Belas Artes de Lisboa (em francês).

Até outubro haverá igualmente visitas temáticas a esta exposição um domingo por mês. E uma quinta-feira por mês haverá visitas guiadas com degustação de vinhos portugueses. Estão ainda previstas oficinas para adultos e crianças.

