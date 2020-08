Conheça o projeto que denúncia a liquidação do património cultural que está a acontecer na cidade invicta.

Porto. Quando a reabilitação dos prédios destrói os azulejos centenários

Ana B. Carvalho

"Nós estamos a tentar chamar a atenção para que as pessoas de Portugal saibam que o seu património está a ser destruído", diz ao Contacto Alba Plaza, designer gráfica e co-fundadora do projeto Azulejos do Porto, que existe sem fins lucrativos e pretende preservar os azulejos centenários da fachada dos edifícios do Porto.

Fundado em 2016 por Alba Plaza e Marisa Ferreira, duas amigas que fazem do azulejo coração, esta é uma plataforma não só de recuperação cultural mas também de denúncia quanto à destruição de património.

"Esta publicação é um aviso sobre os edifícios que estão a perder os seus azulejos centenários no Porto", escrevem numa das páginas do projeto, onde criaram para consciencializar quanto ao desparecimento desta arte centenária.

"Embora os edifícios azulejados em Portugal sejam uma das heranças mais valiosas do mundo, só estão protegidos pela lei desde 2017 (n.º 79/2017). Muitos destes azulejos foram destruídos e continuam a sê-lo até aos nossos dias", escrevem.

Edifício na Rua de Miguel Bombarda 10-20, Porto O edifício foi construído antes de 1824 e inicialmente não tinha azulejos. Estes foram colocados no início do século XX, sendo produzidos na Fábrica Cerâmica do Carvalhinho. Informações sobre o edifício na página web do Património Cultural Português, onde é indicado como um edifício "sem protecção legal". in azulejosporto.pt





Detalhes dos Azulejos removidos e dos Azulejos novos Azulejos do Porto

"Pode ver através desta compilação que apesar da lei de proteção dos Azulejos de fachada eles continuam a ser removidos mesmo sem terem licença para isso", explicam ao Contacto. Para Alba Plaza "esta lei não é suficiente, deveria ser mais restrita. Mas as Câmaras também deviam ser mais restritas, assim como o Governo", asserta.



Segundo as fundadores do projeto, a maior parte dos azulejos que desaparecem dos edifícios é na sua grande maioria pela reabilitação. "A pessoa ou empresa que compra o edifício toma a decisão de retirar (destruíndo um património) só porque eles têm um aspeto de "velhos" desgastados, sujos etc. Em alguns casos voltam a colocar réplicas, noutros casos não. Mas aqui o grande problema é que todos estes azulejos foram fabricados pelas desaparecidas fábricas de azulejos que existiam no Porto. Estes azulejos centenários são únicos por isso. Pela sua riqueza histórica. Infelizmente Portugal não valoriza o seu património", lamentam.

O projeto foi criado em junho de 2016 pela Alba Plaza e Marisa Ferreira como uma forma de preservar este "importante património" e torná-lo conhecido em todo o mundo. Começaram por catalogar através de fotografias de alta qualidade, com edição que permita o registo mais fiel possível dos padrões dos azulejos e por isso consideram que este seja "um projeto em constante crescimento", graças ao vasto número de diferentes azulejos existentes.



Sem apoios externos até à data, em 2018 criaram a Gazete Azulejos, onde pintam à mão azulejos com técnicas tradicionais, réplicas para o restauro de fachadas e fazem ateliers de pintura de azulejos para ensinar sobre esta arte antiquada. Assim tentam financiar o Azulejos do Porto e dar continuidade a todo o trabalho que já desenvolvem há quatro anos.

Marisa Ferreira e Alba Plaza

As autoras inluem ainda um "um importante trabalho de investigação" sobre estas peças únicas, as fábricas que as produziram, as técnicas, influências, entre outras informações relevantes.

Segundo a Azulejos do Porto, desde meados do século XIX, os portugueses começaram a cobrir os seus edifícios com azulejos, tornando-se desde então o país do mundo que tem mais exemplos desta arte.





