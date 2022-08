A gravação do videoclipe "Ela queria 3" no interior e exterior da Igreja de Cortegaça chocou a Paróquia que acusa o cantor de ter filmado "à revelia" e ameaça levar o caso a tribunal. Cantor reage.

Cultura 2 min.

Ovar

Polémica. José Malhoa acusado de "profanar" igreja em videoclipe musical

Redação A gravação do videoclipe "Ela queria 3" no interior e exterior da Igreja de Cortegaça chocou a Paróquia que acusa o cantor de ter filmado "à revelia" e ameaça levar o caso a tribunal. Cantor reage.

Está instalada a polémica com a nova música do cantor José Malhoa. O artista popular escolheu a Igreja Matriz de Cortegaça, em Ovar, para gravar a música "Ela queria 3" e o clipe deixou chocada a Paróquia, a quem não foi pedida autorização. José Malhoa já reagiu afirmando que cumpriu todos os trâmites legais para as filmagens.

A Paróquia de Cortegaça diz-se "indignada" pela forma 'espalhafatosa'", como o cantor e equipa de produção usaram a igreja "atingindo maior gravidade, aquilo que consideramos mesmo uma profanação do espaço interior da nossa Igreja, ao utilizar um lugar Sagrado, para um uso satírico e imoral, ao serviço de um objetivo e propósito de âmbito pessoal", lê-se no comunicado publicado no Facebook da Paróquia.

"Nem a esta entidade, nem ao pároco foi solicitado pedido de autorização para as filmagens do videoclipe de José Malhoa", acrescenta. Tudo foi feito à "revelia" e "sem autorização". A Paróquia avança que se vai "inteirar do respetivo enquadramento legal" e "agir em conformidade".

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Cantor reage

O cantor José Malhoa já reagiu às afirmações da Igreja Matriz de Cortegaça refutando as acusações. Num comunicado, o artista vinca o seu "profundo respeito e cordialidade para com a Igreja Católica, bem como para todos os seus fiéis" e ter tido as devidas autorizações.

"Não há nenhum tipo de ofensa e, com o vídeo, estamos a fazer uma enorme publicidade gratuita à igreja e à localidade", declarou José Malhoa citado pelo Jornal Notícias, acrescentando que a canção até fala em "ave-maria e outros temas religiosos".

No comunicado publicado nas redes sociais José Malhoa vinca que "as imagens que foram realizadas no interior da Igreja Paroquial de Santa Marinha de Cortegaça foi proposta pelo Secretário Adjunto da Junta de Freguesia de São Vicente, que veio dizer que não havia qualquer obstáculo legal para que a mesma fosse feita".

"As gravações cinematográficas realizadas dentro do átrio da igreja foram feitas à vista de todos e sem nenhuma objeção por qualquer responsável da mesma". Também as filmagens do clipe no jardim e frente à Igreja e restantes locais foram concedidas "por despacho do Senhor Vereador com competências delegada", adianta o artista.

"A sua defesa continuará a ser assegurada nos Tribunais, como é de Direito", frisa o comunicado do cantor.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de facebook. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento





Esch-sur-Alzette inspira-se em Coimbra para criar cidade do futuro Como se constrói a cidade do futuro? Ouvem-se as aspirações dos habitantes, comerciantes, agentes culturais e económicos e estudam-se as soluções de outras cidades como Lisboa, Porto e Coimbra. Depois é só desenhar uma estratégia de desenvolvimento económico e cultural.

Explicações da Câmara de Ovar

Por seu turno, a câmara de Ovar garante que apenas deu autorização para as filmagens do videoclipe no exterior da Igreja de Cortegaça. "No final do videoclipe, aparece um agradecimento à Câmara, mas tem de ser retirado porque não há nada para agradecer. Apenas cumprimos a lei e autorizamos a gravação no exterior da igreja", declarou Salvador Malheiro, presidente da Câmara de Ovar ao Jornal de Notícias. "Dentro da igreja não mandamos nada. Não autorizamos nem poderíamos autorizar nada", sublinhou.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.