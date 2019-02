"Printemps Luxembourg" é nova exposição, da artista plástica portuguesa Sofia Areal, que vai estar patente no Centro Cultural Português - Camões. A inauguração vai ter lugar no dia 5 de março, pelas 18h30.

Pintora Sofia Areal expõe no Camões

Além da pintura e do desenho, Sofia Areal, nascida em Lisboa em 1960, desenvolve também a sua investigação plástica nas áreas da ilustração, design gráfico e cenografia, expondo desde 1982 em coletivas e em individuais desde 90.

Sofia Areal conta com obras em coleções, por exemplo, como as do Centro de Arte Moderna (CAM) da Fundação Calouste Gulbenkian, da Fundação de Serralves ou da Fundação Millennium BCP.

A mostra está patente ao público entre 6 de março e 7 de maio, nas instalações do Instituto Camões (place Joseph Thorn, n°4), em Merl.