A artista plástica cabo-verdiana Maria Gomes tem patente a exposição “Éveil d’émotions / 18” (despertar de emoções) no hotel Sofitel, em Kirchberg, na capital.

Cultura 8

Pintora Maria Gomes expõe no Sofitel

A artista plástica cabo-verdiana Maria Gomes tem patente a exposição “Éveil d’émotions / 18” (despertar de emoções) no hotel Sofitel, em Kirchberg, na capital.

Os quadros da pintora retratam a sua visão dos locais onde viveu: Cabo Verde, Portugal e Luxemburgo. As cores, a luminosidade do sol, o intenso azul do mar, a música e alegria de vida do arquipélago marcam as suas obras.



Além do Luxemburgo, a pintora já expôs na Holanda, Bélgica, França, Portugal e Cabo Verde. Maria Rosário Gomes nasceu na ilha cabo-verdiana de Santo Antão em 1971 e reside no Luxemburgo desde 2007. É licenciada em Design de Comunicação pela Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias de Lisboa.



A exposição pode ser vista até 22 de junho, no átrio do hotel Sofitel, em Kirchberg (Rue du Fort Niedergrunewald, n°4).

8 Maria Gomes, à direita, inaugurou a exposição na passada semana. Foto: Bia Gomes

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Maria Gomes, à direita, inaugurou a exposição na passada semana. Foto: Bia Gomes Foto: Bia Gomes Foto: Bia Gomes Foto: Bia Gomes Foto: Bia Gomes Foto: Bia Gomes Foto: Bia Gomes Foto: Bia Gomes