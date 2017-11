O Remix Ensemble, agrupamento de música contemporânea da Casa da Música do Porto, estreou esta terça-feira (14) a nova composição de Wolfgang Mitterer para o filme “O Gabinete do Dr. Caligari”, na Philharmonie, na cidade do Luxemburgo.



Segundo a Casa da Música, “a projeção do grande clássico do expressionismo alemão, ‘O Gabinete do Dr. Caligari’, é acompanhada ao vivo pelo Remix Ensemble sob a direção do seu maestro titular Peter Rundel”, no que se tratou de uma encomenda da instituição sediada no Porto e da Philharmonie do Luxemburgo a Mitterer.

“O filme, um ícone do cinema de terror, conta a história de um hipnotizador louco que usa um paciente para cometer assassinatos. A estética do filme, recorrendo a cenários e imagens deformadas, constitui uma metáfora perfeita do sonho e é uma referência no cinema. Realizado em 1920, ‘O Gabinete do Dr. Caligari’ revolucionou a estética cinematográfica e influenciou, em grande medida, o cinema norte-americano, do terror ao film noir”, recordou a Casa da Música.

A estreia mundial acontece menos de um mês depois de o Remix ter estreado, na Alemanha, “Un calendrier revolu”, de Emmanuel Nunes.

Já este ano, o Remix Ensemble interpretou a composição de Michael Obst para “Nosferatu”, de F. W. Murnau, outra das principais obras do expressionismo alemão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.