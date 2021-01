O produtor Phil Spector, um dos mais conhecidos da indústria discográfica desde a década de 1960, criador da designada "parede de som", morreu no sábado aos 81 anos, informaram hoje os serviços prisionais da Califórnia.

Phil Spector. O produtor de "Let it Be" morreu na prisão com covid-19

Phil Spector, que produziu álbuns como "Lei it be", dos The Beatles, morreu devido a complicações relacionadas com a covid-19, que contraiu na prisão, segundo aqueles serviços.

O produtor musical fora diagnosticado com covid-19 há quatro semanas, e morreu no sábado num hospital para onde fora transferido devido a complicações respiratórias, acrescentaram os serviços prisionais.

Phil Spector ganhou fama na industria discográfica ao produzir trabalhos de Tina Turner, The Beatles e dos Righteous Brothers.

Foi o impulsionador da denominada "wall of sound" ("parede de som"), caracterizada por exuberantes orquestrações e instrumentações, com apoio de baixos, que definia como "uma aproximação wagneriana ao rock and roll".

Em abril de 2008, Phil Spector foi declarado culpado de ter assassinado a tiro, em 2003, a actriz Lana Clarkson, em sua casa.

Um primeiro julgamento, em 2007, fora anulado, por ter sido impossível aos membros do júri chegarem a um acordo.

Mais tarde, em outubro, no mesmo ano, provas apresentadas em novo julgamento foram suficientes para determinar que, a 3 de fevereiro de 2003, Spector assassinara Lana Clarkson, horas depois de a ter conhecido num club de Sunset Strip, em Hollywood, onde aquela trabalhava.

Em 2009, foi condenado a 19 anos de prisão.

A acusação retratou Spector como um sádico misógino com um história de três décadas "a jogar à roleta russa com as vidas das mulheres" quando estava embriagado.

