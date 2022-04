De cinco em cinco minutos vinha-me ao espírito o que pensará o senhor Putin sobre o filme. Eu gostei.

Crítica de cinema

"Petrov’s Flu". A gripe chegou à Rússia

Há uns anos atrás, em Cannes, o filme que mais me emocionou chamava-se "Leto" (que em português quer dizer verão, como a estação do ano). Kirill Serebrennikov, o realizador, não pode estar presente no festival francês, porque já nessa altura o regime russo se comportava como uma ditadura nojenta em que um cineasta podia ser acusado de coisas que não fez, simplesmente porque incomoda.

"Leto" é uma retrospectiva nostálgica da cena musical underground da União Soviética dos anos 1980. Argumentista e realizador, Kirill Serebrennikov mergulhou num passado que nunca devia ser esquecido, o da repressão ideológica que era característica do regime e que, infelizmente, se vive de novo nos nossos dias.

Kirill Serebrennikov regressa agora com "Petrov’s Flu", um filme baseado num romance de Alexey Salnikov, "The Petrovs in and Around the Flu".

O filme é alucinado, profundamente confuso, mas habilmente executado e hipnótico. O tempo flui para a frente e para trás, através de distintos períodos de tempo, e em várias zonas da cidade de Yekaterinburg. Como se isto não fosse suficiente, viajamos também nas memórias das personagens, por vezes com a rapidez de um tiro.

Serebrennikov tinha adaptado o livro para o apresentar no teatro Gogol, em Moscovo, mas é difícil imaginar como uma obra tão psicadélica possa apresentar-se em cena.

Como o título do filme sugere, Petrov está com gripe, mas a simplicidade do título do filme esconde tanta coisa! Esta obra de quase duas horas e meia revela os absurdos da sociedade, desafiando constantemente o público com narrativas não convencionais e alternando entre passado e presente, fantasia e realidade.

Quando temos a impressão de que já percebemos a estrutura desordenada de "Petrov’s Flu" eis que Kirill Serebrennikov surpreende, forçando-nos a repensar tudo. É uma tática louvável e deixa-nos sempre interessados, mas a energia de Serebrennikov para levar as coisas para lá dos limites pode tornar a experiência desconcertante.

O filme começa com Petrov num autocarro, na cidade pós-soviética de Yekaterinburg, a tossir, rodeado por estranhas pessoas excêntricas. Um velho entra, abusa verbalmente de uma criança e é imediatamente agredido e expulso. De repente, o próprio Petrov aparece como soldado num pelotão de fuzilamento que mata burgueses.

Impossível de descrever, a abertura de "Petrov’s Flu": é bizarra, hipnotizante e absolutamente fascinante, deixando vontade de que essa loucura emocionante continue. O filme é um convite para pensar a sociedade russa, o seu passado, presente e futuro.

Existem verdadeiras delícias em "Petrov’s Flu". Entre elas estão a corajosa fotografia de Vladislav Opelyants e a montagem brilhante de Yuriy Karikh. Ambas permitem a mistura impressionante dos dois mundos de sonhos e realidades, com transições perfeitas entre cada história e cena.

Opelyants também oferece perspetivas que dão a "Petrov’s Flu" um inconfundível tom de ficção científica. Efeitos visuais impressionantes e iluminação etérea amplificam a distopia: até uma simples lâmpada, sem ser de leds nem nada, parece uma nave espacial em "Petrov’s Flu".

O filme de Kirill Serebrennikov é como um álbum de pensamentos e sentimentos; é bonito e absorvente a maior parte do tempo, mas é confuso e pessoal. "Petrov’s Fl" é um passeio selvagem e audacioso, com muita impulsividade e imprudência. De cinco em cinco minutos vinha-me ao espírito o que pensará o senhor Putin sobre o filme. Eu gostei.

"Petrov’s Flu", de Kirill Serebrennikov, com Semyon Serzin, Chulpan Khamatova, Yulia Peresild, Yuri Kolokolnikov, Yuriy Borisov, Ivan Dorn, Aleksandr Ilyin, Sergey Dreyden, Olga Voronina e Timofey Tribuntsev.

