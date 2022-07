No final da versão de François Ozon podem correr algumas lágrimas, mas não com a intensidade do original.

"Peter von Kant". A guerra dos sexos

O título revela as duas maiores mudanças em "Peter von Kant" relativamente ao filme original, de Rainer Werner Fassbinder, que o inspira, intitulado na sua versão inglesa "The Bitter Tears of Petra von Kant".

O mais óbvio, poderíamos pensar, está no nome. A protagonista Petra, de Fassbinder, agora é Peter, interpretado pela figura corpulenta e a transpirar masculinidade que é o ator Denis Menochet. Essa inversão de género é o fio condutor deste curioso remake de François Ozon que se declara um fã incorrigível do mestre alemão.

Ao aproveitar o material original e deixar tanta coisa boa para trás, "Peter von Kant" talvez perca um elemento crucial.

A heroína trágica que Fassbinder inventou, como uma projeção distante dos seus problemas românticos, é agora reescrita à imagem do próprio cineasta falecido, transformando a ficção numa espécie de biografia distorcida e, sobretudo, especulativa.

Depois, há a redução do nome do filme: as lágrimas amargas de Petra foram retiradas do título, simplificando-o e despojando-o da grandeza melodramática. Curiosamente, isto descreve, em grande parte, o próprio filme "Peter von Kant".

No final da versão de François Ozon podem correr algumas lágrimas mas não com a intensidade do original. A comédia toma conta do ecrã, em grande parte à custa da diva brutal e taciturna que é Peter interpretado por Menochet.

Petra era estilista. Peter, como o seu criador original, é cineasta, embora seja difícil dizer quando é que consegue encaixar o cinema numa rotina extenuante de copos e de andar de um lado para o outro no seu apartamento grande e extravagantemente decorado, vestido com um roupão.

Como no filme de Fassbinder, a ação nunca sai dos limites das paredes vermelhas e pretas desse espaço, e quanto mais tempo lá passamos, cada vez se torna mais difícil imaginar que Peter tenha alguma vida fora dele.

Até a escrita, que poderia pelo menos transportá-lo mentalmente para outros lugares, é delegada ao seu assistente aparentemente mudo Karl, que oscila entre um comportamento servil e submisso.

Resta-nos adivinhar se cabe a Karl servir as necessidades mais sensuais do seu mestre nas pausas entre as sucessivas fixações de Peter em companheiros masculinos menos constantes e menos fiéis.

Quando a atriz, amiga de Peter, Sidonie apresenta o cineasta de meia-idade a Adonis de 23 anos e aspirante a ator é amor à primeira vista. Isto para o homem mais velho, que fica completamente embeiçado. Para o jovem é uma oportunidade única: meses depois, Amir é uma vedeta, mas já a relação com Peter vai esfriando. Este reage à fuga iminente do seu protegido com um desespero cada vez maior.$

A completa ausência de homens no filme original foi, em última análise, o grande poder da obra. O huis clos de Fassbinder intensifica a realidade íntima e revela como as mulheres agem e interagem em espaços privados, longe daquilo que agora se popularizou como autoridade patriarcal.

Ao aproveitar o material original e deixar tanta coisa boa para trás, "Peter von Kant" talvez perca um elemento crucial. François Ozon assina uma adaptação interessante, mas que não tem a profundidade que poderia atingir se fosse mais refletida.

"Peter von Kant", de François Ozon, com Denis Menochet, Isabelle Adjani, Khalil Bem Gharbia, Stefan Crepon e Hanna Schygulla.





