Pela primeira vez, a imagem vencedora do World Press Photo não tem pessoas

Redação A fotógrafa canadiana Amber Bracken venceu o prémio de Fotografia do Ano do reputado concurso. A foto vencedora é a imagem de um cemitério informal em memória de crianças indígenas assassinadas na Colúmbia Britânica (Canadá). Veja a fotogaleria com as outras fotos vencedoras.

De acordo com informação disponível no site oficial da World Press Photo, “Escola Residencial Kamloops”, de Amber Bracken para o jornal norte-americano The New York Times, venceu o prémio de Foto do Ano.



“Pela primeira vez na história de 67 anos da World Press Photo, a Foto do Ano é uma fotografia onde não aparecem pessoas”, destaca aquela instituição.

É uma foto em memória dos menores indígenas assassinados numa das instituições abertas de Kamloops, na Colúmbia Britânica (Canadá).

A imagem vencedora mostra uma fileira de cruzes plantadas na beira de um caminho onde estão pendurados vestidos vermelhos. ⁠Formam uma espécie de cemitério informal, mas de enorme peso moral e visual, em memória da descoberta de 215 sepulturas de crianças sem nome naquela localidade, segundo a organização.

No centro educacional, foi imposta a assimilação de crianças separadas à força de suas famílias, que foram então maltratadas pelas autoridades canadianas.

Além da Foto do Ano, foram também anunciados os vencedores das categorias de Reportagem do Ano – “Salvando florestas com fogo”, do australiano Matthew Abbott, para a National Geographic -, e Projeto de Longo Prazo – “Distopia Amazónica”, do brasileiro Lalo de Almeida para o jornal Folha de São Paulo, e “O sangue é uma semente”, da equatoriana Isadora Romero.

4 Há dezenas de milhares de anos que os aborígenes queimam terra estrategicamente para gerir a paisagem e evitar incêndios incontrolados em West Arnhem Land, na Austrália Foto: Matthew Abbott/WORLD PRESS PHOTO

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Há dezenas de milhares de anos que os aborígenes queimam terra estrategicamente para gerir a paisagem e evitar incêndios incontrolados em West Arnhem Land, na Austrália Foto: Matthew Abbott/WORLD PRESS PHOTO Um aborígene queima pastagens no final da estação das chuvas. Foto: Matthew Abbott/WORLD PRESS PHOTO Raparigas da tribo indígena Piraha perto do seu acampamento nas margens do rio Maici, no estado do Amazonas. Esta enigmática tribo manteve alguns dos seus costumes seculares, os seus membros recusando-se a aprender português. Foto: Lalo de Almeida/WORLD PRESS PHOTO Vista de um troço da BR-319 que liga as cidades de Manaus e Porto Velho, perto de Manicoré, no estado brasileiro do Amazonas. O presidente Jair Bolsonaro tinha prometido durante a sua campanha eleitoral de 2018 reativar a estrada de 870 quilómetros, o que poderia ter um enorme impacto na região, pois abriria grandes áreas da Amazónia aos madeireiros. Foto: Lalo de Almeida/WORLD PRESS PHOTO





