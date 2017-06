Apostou com os amigos 1000 euros em como o filme não ia a Cannes. Perdeu. Está a arder com 1000 euros. Pedro Pinho começou a trabalhar nele em 2011. Recusa que este filme seja sobre a crise, o facto deste monstro de três horas ter demorado tanto tempo a ser feito, tornou-o distante da crise. É sobre uma situação que pré-existe à crise, que existiu durante ela, e que vai continuar agora. É um convite à reflexão.

O “Libération” num artigo sobre o vosso filme, disse que era um filme comunista e punk, em que é que ficamos?

Espero que seja mais punk que comunista.

Porquê?

Tendo falado com o jornalista que escreveu esse artigo, depois de o ter lido, entendi essa etiquetagem de uma forma diferente. É um filme que fala do comum, da ideia do comum. É nesse sentido que pode ser comunista na tradição ideológica do século xix e xx. Fala de projectos colectivos e sociais, construído em conjunto.

Há um filme do Godard chamado “Fim do Socialismo”, com a ironia de ter sido filmado no navio Costa Concordia, que veio a encalhar posteriormente, em que se discute muito, tem esse aspecto comum com o vosso. Na “Fábrica do Nada” há uma série de citações de Anselm Jappe, há alguma adesão vossa às teses negristas e à ideia do fim do trabalho?

Nenhuma. O filme não propõe nenhuma linha teórica ou ideológica que exista. Ele coloca em confrontação uma série de ideias para suscitar a reflexão e a discussão.

Como são apresentados o que parece ser as posições próximas do PCP numa rádio com uma locução tipo monocórdica, não se pode retirar que há da vossa parte maior ou menor simpatia pelas teses em discussão?

Eu acho que por exemplo o Anselm Jappe não teria muita simpatia pela forma como a gente o incluiu no filme, mas se calhar tenho mais opiniões comuns com ele sobre o fim do trabalho. Mas a ideia do filme não é apresentar umas teses, mas levar a uma reflexão. O Paul Lafarge, em 1905, dizia o mesmo sobre a ideia do fim do trabalho.

Sim, no “Direito à Preguiça”, tendo-se depois suicidado com a mulher (filha de Marx). Mas de alguma forma não havendo uma tese subjacente, é um filme bastante diferente do “The Take” da Naomi Klein, em que se sai com a vontade de ocupar um fábrica. Aqui fica-se com duvidas se isso vale a pena.

Eu não vi o documentário da Klein. O nosso filme é mais sobre o fim do trabalho. Acredito que o capitalismo vá sobreviver ao fim do trabalho. Este fim é uma exigência.

Como começou o processo do filme?

Nuno Ramos de Almeida



