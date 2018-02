É uma exposição de trabalhos inéditos, em pintura sobre papel, que vai ser inaugurada esta quinta-feira, no Centro Cultural Português – Camões. A mostra inclui obras de três séries de 2017: “Espelhos”, com 15 trabalhos, “Ruídos”, com nove, e “Inóspitos”, com 20. Em todas, sobressai a imagem de marca de Pedro Calapez: a cor. “Conheço-me numa folha de papel branco. Mas pleno de cores como me encontro nele?”, questiona o artista num dos textos que acompanham a exposição.

Nascido em Lisboa, em 1953, Pedro Calapez começou a participar em exposições nos anos 70, com pintura e escultura, tendo realizado a sua primeira mostra individual em 1982.

Uma das suas obras faz parte das telas da coleção de Serralves que o primeiro-ministro António Costa escolheu para expor no Palácio de São Bento, em outubro passado. A seleção – que inclui nomes como Helena Almeida, Julião Sarmento ou Cabrita Reis – foi feita por Suzanne Cotter, a nova diretora do Mudam, que era então a responsável do Museu de Serralves.

Uma pintura de Calapez, de 1987, foi colocada na sala de reuniões onde ia discutir-se o Orçamento do Estado para 2018. O que levou o primeiro-ministro a brincar com o artista, durante a inauguração, sobre o “efeito benéfico da arte contemporânea” nas finanças públicas. “Já sabe que, se os orçamentos saírem maus, a culpa é sua”, ironizou, na altura, António Costa, em declarações citadas no jornal Público.

Se Pedro Calapez pode ou não influenciar orçamentos do Estado é coisa que, como garantiu na altura, não o preocupa. Mas a escolha de um artista do seu calibre para a primeira exposição do ano no Centro Cultural Português no Luxemburgo, depois de uma mostra marcante de Miguel Branco, prova que a fasquia, naquele espaço, passou a ser elevada.

“Lugares Inóspitos” reúne trabalhos que representam uma exploração pessoal. “Na tranquilidade do meu sótão, rodeado dos meus livros e objetos, encontrados aqui e ali, a viagem começa numa pequena folha de papel, conduzida por uma cor que insiste em deslizar até ao seu bordo”, pode ler-se no texto assinado por Pedro Calapez para esta exposição. “Em vão tento encontrar-me neste terreno inóspito mas o que pressinto é um lento mergulhar no mar das cores.”

Pedro Calapez estudou na Faculdade de Belas Artes em Lisboa (1976-81) e na Sociedade Nacional de Belas Artes (1972-75). Em 2001, foi-lhe atribuído o Prémio EDP de Pintura, tendo recebido em 2012 o Grau de Comendador da Ordem do Infante D. Henrique.

O seu trabalho encontra-se representado no Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia, em Madrid, Coleção do Banco Central Europeu, Frankfurt, Centro Galego de Arte Contemporáneo, Santiago de Compostela, Fundação Calouste Gulbenkian, Coleção Caixa Geral de Depósitos e Fundação Portugal Telecom, em Lisboa, Coleção do Chase Manhattan Bank, em Nova Iorque, e European Investment Bank, no Luxemburgo. Participou na Bienal de Veneza em 1986 e na Bienal de São Paulo em 1987 e em 1991.

A exposição de Pedro Calapez vai ser inaugurada na quinta-feira, dia 1 de fevereiro, às 18h30, no Centro Cultural Português, e ficará patente até 9 de abril.

Paula Telo Alves