Peça baseada em obra de Fernando Pessoa marca o arranque do pós Esch Capital Europeia da Cultura

Ana TOMÁS 'O Banqueiro Anarquista', publicado há 100 anos, está a ser adaptado aos palcos por uma equipa do Teatro d'Esch, liderada por Jérôme Varanfrain. O ator e encenador revela ao Contacto como está a ser feito este trabalho que começou com uma residência artística em Lisboa e estreia em janeiro de 2023.

No Luxemburgo, os caminhos das artes rumam, este ano, a Esch, Capital Europeia da Cultura 2022, mas o início de 2023 traz já a promessa de ver em cena uma adaptação teatral da obra "O Banqueiro Anarquista" de Fernando Pessoa.

Uma equipa do Théâtre d'Esch, liderada pelo ator e encenador francês Jérôme Varanfrain, esteve em Lisboa no final de 2021 em residência artística, para começar a preparar a peça, que deverá estrear nos palcos deste teatro do Grão-Ducado, em janeiro do próximo ano.

Jérôme Varanfrain Foto: Antoine de Saint Phalle

A adaptação do livro do poeta português para o palco parte da tradução de Françoise Laye e quer trazer a obra "para os nossos dias, para o nosso tempo". "Será diferente. Não será um homem a fumar um cigarro e a explicar a sua teoria sobre o assunto. Será um espetáculo com uma abordagem expressiva mas também reflexiva", explica Jérôme Varanfrain em entrevista ao Contacto.

Sem adiantar muitos pormenores, o ator e encenador revela que a revisitação contemporânea desta obra que completa 100 anos no próximo mês de maio e que foi único conto publicado em vida por Fernando Pessoa, será materializada num cenário que recriará um edifício grande e moderno, e não um escritório convencional com uma secretária, muito conotado com a época do livro, os anos 20 do século XX. Também o texto sofreu algum trabalho de edição para torná-lo mais intemporal, como aponta o encenador.

"'O Banqueiro Anarquista' é um grande ensaio e não podemos representá-lo tal como ele é porque ele repete muitas coisas que nós como espetadores do século XXI sabemos mas que Pessoa não podia saber na altura [em que escreveu a obra], mesmo sendo visionário. Tivemos de cortar muito texto, para sermos mais incisivos e claros na mensagem". Ainda assim, assegura que a adaptação cumpre o espírito da obra. "Não quisemos trair Fernando Pessoa. Não acrescentámos nada, mas tivemos de retirar muito senão a peça teria de ter, pelo menos, três horas, e isso não seria possível."

Na adaptação da obra ao teatro, Jérôme Varanfrain quis centrar-se "na relação entre as duas personagens" do livro - um banqueiro anarquista que desenvolve a sua teoria no diálogo com o seu amigo. E para explorar essa relação a residência em Lisboa foi um passo essencial. "Foi muito enriquecedor para nós ir a Portugal e contactar com especialistas em Fernando Pessoa, ver a Casa Fernando Pessoa e compreendermos vários aspetos sobre a sua personalidade, porque o que me interessou foi ver que o Pessoa colocou dele próprio no banqueiro. É uma personagem muito complexa e muito contraditória. E num certo sentido uma personagem muito teatral", refere ao Contacto.

O ator e encenador que divide sobretudo o seu trabalho entre França e o Luxemburgo e que participou no aclamado e premiado 'Deux' - filme de 2019, que contou com coprodução do Grão-Ducado - confessa que a residência em Lisboa não foi uma possibilidade equacionada logo de início. "Mas quando falei com a Carole Lorang, do Théâtre d'Esch, decidimos que faria sentido partilhar ideias com especialistas em Pessoa e ver os sítios onde ele esteve", conta.

A residência artística da equipa do teatro luxemburguês na capital portuguesa, em dezembro passado, serviu também para uma troca de experiências com companhias de teatro portuguesas, estreitando as ligações entre os teatros do Luxemburgo e de Portugal, em especial os da capital portuguesa, lançando possibilidades para um intercâmbio artístico entre os dois países.

"Aproveitámos para falar de projetos e foi uma forma de criar uma relação entre Lisboa e o Luxemburgo", afirmou o ator.

O Banqueiro Anarquista (Théâtre d'Esch) Foto: Patrick Galbats

A peça sobre a obra de Fernando Pessoa poderá ser um exemplo disso, com a possibilidade de vir a ser apresentada nos palcos nacionais, no âmbito do Festival da Francofonia, segundo adianta Jérôme Varanfrain, apesar de ressalvar que se trata ainda de uma hipótese. "Ainda estamos muito no início deste projeto", resumiu, acrescentando que a equipa foi "para Lisboa não só para esses encontros, mas também para trabalhar na peça". Uma fase de trabalho intenso e, sobretudo, "intelectual", que serviu para encontrar o que se queria contar e transmitir e para clarificar o texto da obra a apresentar. Tarefas que serão maturadas ao longo deste ano, até que o espetáculo esteja pronto para ser mostrado ao público. "Agora temos ensaiar, encontrar a relação entre as duas personagens, preparar as cenas em palco, decorar o texto e representar este material.

Para já não está prevista mais nenhuma visita a Lisboa a propósito desta peça, antes de ela fazer a sua estreia. Mas há um regresso marcado a propósito de outro projeto teatral, com o encenador e ator português Jorge Andrade e a companhia "mala voadora": o espetáculo sobre a Carta dos Direitos Humanos que o artista luso preparou para Esch2022 - Capital de Europeia da Cultura, em colaboração com o Théâtre d'Esch, e que percorrerá vários países.

"Iremos quatro semanas a Lisboa para ensaiar e depois voltamos para o Luxemburgo onde ensaiaremos mais duas semanas antes da estreia. É um projeto de grande dimensão, como muitos atores e atrizes", diz Jérôme Varanfrain.

Quanto ao espetáculo da obra pessoana, 'O Banqueiro Anarquista', marcará o arranque da fase pós Capital Europeia da Cultura de Esch-sur-Alzette.







