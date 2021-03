Edição deste ano tem formato híbrido devido às restrições impostas pela pandemia e leva experiência imersiva até casa.

Cultura 2 min.

Pavilhão da Realidade Virtual regressa à Neimënster na próxima quinta-feira

Edição deste ano tem formato híbrido devido às restrições impostas pela pandemia e leva experiência imersiva até casa.

O Pavilhão da Realidade Virtual regressa à Neimënster a partir da próxima quinta-feira, 4 de março. Este ano a edição, que se integra no Luxembourg City Film Festival - a decorrer de 4 a 14 de março - tem a particularidade de oferecer um serviço de realidade virtual em casa.

Pelo quarto ano consecutivo, o Fundo do Cinema disponibiliza ao público do Luxemburgo um pavilhão dedicado à realidade virtual, organizado em colaboração com a PHI Montréal, especializada na produção e distribuição de obras imersivas, e com o apoio da Digital Luxembourg, no âmbito da 11ª edição do Festival do Cinema da Cidade do Luxemburgo.

No entanto, e devido à crise sanitária, o pavilhão de 2021 terá um formato híbrido. Por um lado, o público poderá ir à Neimënster usufruir da programação que conta com um total de 13 filmes, entre documentários, filmes de animação e espetáculos audiovisuais, pode ocupar um lugar no cinema de realidade virtual preparado e equipado com os devidos protocolos sanitários.

Ao mesmo tempo, o público pode também beneficiar do evento num formato mais caseiro, através "VR to Go", que consiste no aluguer de capacetes de realidade virtual que permite aos espectadores poder ver no conforto do sofá todos os filmes exibidos no Pavilhão.

"Os auscultadores serão programados para facilitar a sua utilização e distribuídos de forma democrática. Serão limpos e secos num dispositivo de desinfeção ultravioleta após cada utilização", garante o comunicado oficial do festival.

As reservas para o aluguer dos capacetes estão abertas a partir desta segunda-feira, 1 de março de 2021, no site: https://vrtogoluxembourg.eventbrite.co.uk.

O programa

A seleção de filmes deste ano inclui algumas das versões em 360° mais premiadas do género. Entre elas estão três obras com co-produção luxemburguesa, como o filme 'Under the Skin' do brasileiro João Inada , filmado na favela do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro e com a participação da produtora Tarantula, 'Putain de Facteur Humain' de Karolina Markiewicz e Pascal Piron, com assinatura da Don Pedro Productions e 'Ayahuasca' de Jan Kounen, que conta a participação da produtora a_BAHN.

O filme 'BattleScar', que no ano passado ganhou o prémio de melhor experiência imersiva no LuxFilmFest, é também um dos destaques da programação de 2021.

Informações mais detalhadas sobre o programa e a logística do evento podem ser consultadas em https://bit.ly/3uwKH5f.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.