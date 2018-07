Paulo Lobo é o convidado deste ano do festival Blues Express, que decorre este sábado em Lasauvage, no sul do Luxemburgo.

Paulo Lobo expõe no festival Blues Express

Paulo Lobo expõe fotografias a preto e branco, com o título “Two hearts beating”, inspiradas no poema “L’amour en cage”, de Boris Vian.



A mostra vai ser inaugurada na sexta-feira, dia 13 de julho, às 19h30, na “Salle des pendus”, que faz parte do património industrial da região. Até 1972, o edifício foi usado como vestiário para os trabalhadores das minas de Lasauvage.



A exposição pode ser vista até 19 de agosto, entre as 14h e as 18h.



Paulo Lobo nasceu em 1964 na Baixa da Banheira, em Portugal, e chegou ao Grão-Ducado com seis anos. É chefe de redacção da revista “Wunnen”, depois de várias colaborações com revistas e jornais, tanto enquanto fotojornalista como repórter.



É dele o projeto “Terra de Vida”, exposição e foto-blogue homónimo dedicado aos portugueses do Luxemburgo. Fez várias exposições individuais e coletivas no Grão-Ducado e em Portugal, incluindo na Fábrica Braço de Prata, em junho deste ano.