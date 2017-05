Paulo Lobo expõe fotos "de pó e flamenco"

“Streets, Dust & Strange” é o título da exposição que os fotógrafos Paulo Lobo e Sylvain Munsch vão ter patente no espaço Eilenger Konschtwierk, em Ehlange-sur-Mess (perto de Esch-sur-Alzette), entre 12 de maio e 10 de junho.

O português apresenta uma série de fotos a preto e branco de “street photography” e o francês “retratos atípicos”.

“O ’dust’ e o ’street’ do título fazem referência à nossa condição de humanos no deserto de asfalto que são as ruas. O ’strange’ é porque temos a solidão dos indivíduos perdendo-se ou deixando-se fluir nos ambientes de rua e a rudeza dos retratos do Sylvain, de pessoas ’normais’, mas com asperezas e tristezas nos rostos”, explicou Paulo Lobo ao Contacto. A inauguração tem lugar esta quinta-feira, às 18h30 (7f, am Brill, Ehlange-sur-Mess).

Paralelamente, Paulo Lobo anima uma oficina de fotografia no âmbito do Festival de Flamenco, que decorre atualmente em Esch/Alzette. Na oficina, Paulo vai ensinar como fotografar os passos, os movimentos e os dançarinos de flamenco. As aulas têm lugar a 13, 14 e 20 de maio (mais informações na página Facebook do festival).

