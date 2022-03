Esch 2022 continua com uma programação variada para miúdos e graúdos. As nossas propostas para os próximos dias.

Pais e filhos. Aprender sobre música e cinema este fim de semana no Luxemburgo

Desde 27 de fevereiro, das 10h00 às 18h00, Möllerei, 3 avenue des Haut-Fourneaux, Belval, Esch 2022

Exposição "Hacking Identity – Dancing Diversity"

Uma exposição que junta uma intrigante seleção de 28 obras de arte contemporânea de aclamados artistas dos meios de comunicação internacionais que foram instaladas em diálogo com o histórico edifício industrial de Esch-Belval. Em três andares, os visitantes podem encontrar avatares, figuras icónicas do mundo dos jogos, ou criaturas de ficção científica bizarras, através de instalações de vídeo, projeções de ecrã em grande escala, obras de arte participativas, e objetos escultóricos.

O tema dominante é a visualização de fenómenos relacionados com a dissolução, transformação e duplicação de identidade no século XXI. "Hacking Identity – Dancing Diversity" é organizada em colaboração com o ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe e tem a curadoria de Anett Holzheid, consultora científica da ZKM e Peter Weibel, presidente e CEO da ZKM.

Desde 27 de fevereiro, Massenoire, Esch-sur-Alzette

Exposição "Remixing Industrial Pasts"

Na sala de exposições de Massenoire, que foi transformado numa espécie de máquina do tempo, a narração audiovisual desdobra-se em torno de três temas principais: indústria, pessoas e paisagem. Estes três eixos cruzam-se criando uma 'remixagem' de imagens e vozes que tenta reintegrar a complexidade das identidades Minett. Através de visuais e material áudio que conta pequenas histórias, toda a experiência pretende questionar a construção de identidades no sul do Luxemburgo.

Video. Até na lua se viu a festa da Esch 2022 Milhares de pessoas de várias nacionalidades e de diferentes pontos do Luxemburgo juntaram-se no sábado para celebrar a festa de abertura da Capital Europeia da Cultura, em Belval. Houve muita música, luz e solidariedade: Estamos com o povo da Ucrânia. Veja as melhores imagens da noite.

Sábado (5), a partir das 14h30 e domingo (6) a partir das 10h30, no jardim Belvédère, Villerupt

Inauguração e construção de jardim partilhado

Um campo de trabalho participativo, liderado por Merci Raymond prevê a plantação de hortas. Depois da plantação segue-se a instalação do mobiliário de jardim. Finalmente, será distribuído um manual de manutenção para aprender tudo sobre boas práticas de jardinagem.

Sábado (5) e domingo (6), às 11h00 no espaço SKIP, 8 Avenue des Hauts-Fourneaux, Belval, Esch 2022

Oficina "Mini-Synthé"

Venha aprender a construir o seu próprio sintetizador com os artistas do coletivo Kogümi. Desde a montagem dos componentes eletrónicos até à decoração da caixa, partirá com um instrumento único para se tornar, quem sabe, numa futura eletroestrela! As crianças podem trazer um adulto a esta oficina. Oficina gratuita com inscrição prévia.

No Carnaval da terceira maior cidade do Brasil, a festa foi luxemburguesa A abertura de Esch '22 - capital europeia da cultura foi celebrada por centenas de pessoas na cidade de Belo Horizonte. História de um festival que nunca tinha acontecido, de uma comunidade esquecida que se reencontrou no amor ao Grão-Ducado e de como uma historiadora luxemburguesa-brasileira conseguiu juntar os dois países.

Sábado (5) e domingo (6), às 14h00, no espaço SKIP, 8 Avenue des Hauts-Fourneaux, Belval, Esch 2022

Oficina "Retro Scifi"

Pode inscrever-se com os seus filhos neste workshop sobre o som dos bastidores do cinema! O coletivo Kogümi ensina-lhe como criar os efeitos sonoros e o som de um filme de ficção científica utilizando instrumentos eletrónicos, uma tabela de efeitos sonoros e outros objetos inesperados. Pronto para Hollywood? As crianças podem vir com um adulto. Oficina gratuita com inscrição prévia.

A partir de segunda-feira (7) das 08h30 às 15h30, no espaço SKIP, 8 Avenue des Hauts-Fourneaux, Belval, Esch 2022

Electro 24h para crianças

Dj Brave convida grupos e escolas a descobrir sons amplificados e eletrónicos. Dentro da instalação sonora imaginada pelo coletivo Kogümi, cinco máquinas futuristas permitem ao público controlar sintetizadores, máquinas de bateria e vocoders (sintetizadores de voz) de uma forma lúdica e colaborativa.

