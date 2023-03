Veja as nossas propostas culturais para o fim de semana.

Quer ouvir histórias de um limpador de cenas de crime?

Sexta-feira (17), às 20h, na Abadia Neimënster

Debate com Thomas Kundt, o limpador de cenas de crime

Muito pode ser limpo e desinfetado, e só o alemão Thomas Kundt sabe o que resta no final. Em palco, Kundt conta histórias de vida fatídicas e casos de crimes verdadeiros que moldam toda a sua vida, incluindo a sua própria.

Quer seja sangue seco nos tapetes, excrementos manchados nos caixilhos das portas ou larvas vivas por todo o apartamento.

Atrás de cada local de cadáveres, atrás de cada apartamento e de cada crime, há pessoas com um passado que o investigador agora conta. Algumas das suas histórias são chocantes, nem sempre adequadas a menores, mas intoxicantes e cheias de humor. Uma noite que deixa uma impressão duradoura.

O debate é para maiores de 18. Os bilhetes custam 29,60 euros.

Sexta-feira (17), às 20h, na Rockhal

Espetáculo "Lago dos Cisnes"

Uma obra-prima do ballet clássico, o "Lago dos Cisnes" está de volta com uma nova digressão e na Europa. Em 2023, redescobre a paixão de um príncipe e de uma princesa num novo espetáculo, com uma produção diferente a cada ano.

Este ballet mergulha-nos na história louca do príncipe Siegfried e da princesa Odette. Esta última é infelizmente aprisionada pelo famoso feitiço do mágico Rothbart: ela transforma-se num cisne de dia e volta a ser uma mulher à noite. Apenas a promessa do amor eterno pode libertá-la deste feitiço.

Siegfried promete a Odette casar com ela no baile dado em sua honra. Será que escaparão aos truques de Rothbart e da sua filha Odile? Será o príncipe capaz de salvar a sua noiva?

Criado em 1875 pelo compositor russo Pyotr Tchaikovsky, foi em 1895 com o renascimento do coreógrafo Marius Petipa que o "Lago dos Cisnes" se tornou o maior sucesso clássico de todos os tempos. O preço dos bilhetes é 78 euros.

Sexta-feira (17), a partir das 19h30, no Casino 2000 Mondorf-les-Bains

St. Patrick's Day Jon meehan

Como todos os anos, a 17 de Março, o Casino 2000 celebra o tradicional St. Patrick's Day. Venha desfrutar de Fish&Chips por 18 euros (excluindo bebidas) e as músicas irlandesas de Jon Meehan em palco.

De sexta-feira (17) a domingo (19), das 10h às 18h, na LuxExpo The Box

Feira de jardinagem "Jardirêve"

A feira de jardinagem "Jardirêve" será realizada nos salões da LuxExpo The Box. Durante os três dias da feira, cerca de 90 expositores do espaço verde e do sector da jardinagem apresentarão as últimas tendências e ideias de design para o jardim, terraço e varanda.

Sábado (18), a partir das 14h, nas Rotondes

Troca de roupas solidária

Traga e troque a sua roupa no primeiro intercâmbio de roupa jovem da Caritas. Aqui estão as regras do jogo: traga um mínimo de 1 e um máximo de 10 peças. Receberá fichas que poderá trocar pelo mesmo número de roupas. Não importa o que trouxer e depois tirar em troca. Mas só serão aceites à entrada roupas limpas e em boas condições O bar estará aberto e haverá djs durante toda a tarde.

Sábado (18), a partir das 19h, na Navitours Eventschiff, Quai de la Moselle, L-5553 Remich

Noite de fado

Fuja para Portugal para uma noite com um programa de fado ao vivo. Um trio cria entusiasmo com as suas canções. Para completar esta viagem há um menu português. O preço é de 75 euros por adulto e 37,5 por criança.

