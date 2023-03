São os portugueses mais conhecidos da comuna. Brilharam nas suas áreas e deixaram um legado na cidade. A Inês do café, o Vítor da rádio, o Paulo do rancho, a Lídia do Benfica e o João do Sporting.

Os portugueses de Dudelange. Paulo, o ensaiador do rancho

A figura de Paulo Martins é inconfundível. A longa barba negra, os piercings e o boné dos Chicago Bulls rapidamente o identificam à distância. Natural da vila de Buarcos, Figueira da Foz, é ele o responsável e ensaiador do Rancho Folclórico Juventude Portuguesa de Dudelange.

Aos 41 anos, concilia a profissão de educador em acompanhamento especializado com os ensaios e os eventos do grupo de dança. Entre as duas vidas, é “só o Paulo”, uma pessoa que gosta de rir e do contacto com as pessoas. Todas as sextas-feiras, há encontro marcado para o ensaio. “O rancho já faz parte da minha vida. É como se fosse a minha segunda casa. Se não estou em casa, estou no rancho”.

Paulo está no Luxemburgo há 30 anos. Chegou em 1993, com 10 anos, depois de os pais e as irmãs mais novas já terem emigrado. “Foi uma experiência nova, porque só conhecia a Figueira, mas a adaptação foi boa. Estive numa escola de apoio durante um ano, para aprender as línguas”.

Mais tarde tirou um curso na escola superior de hotelaria em Diekirch. Trabalhou nessa área durante 12 ou 13 anos. Depois deixou e decidiu voltar a estudar. Fui para a universidade e tirei o curso de educador em acompanhamento especializado. E é essa a minha profissão há cerca de 10 anos”, conta.

Depois de ter vivido durante uns tempos na Cidade do Luxemburgo, voltou para Dudelange há cerca de oito anos. Sempre teve uma ligação especial com a comuna. “Dudelange é Portugal. Vou ao supermercado e falo português, ou no café ou nas compras, em todo o lado. Há uma grande concentração de pessoas que vêm da Figueira. É como se estivéssemos em Portugal, só falta a areia”, brinca.

Outra das razões que o fazem sentir em casa é o rancho. Começou aos 10 anos, com os irmãos. Em Portugal nunca tinha participado num rancho. “Não sabia dançar nada, era um desastre”, lembra, com uma gargalhada. Anos depois, passou a ser o ensaiador do grupo.

Foto: António Pires

Os ensaios decorrem todas as sextas-feiras, a partir das 20h30. Primeiro ensaiam as pessoas mais novas, com os passos de base para dançar o folclore. Depois estas entram para a roda e vão aprendendo as coreografias. Para Paulo, dançar já é fácil, mas ensinar pode tornar-se um desafio. “O meu problema é por vezes explicar, porque o corpo já vai sozinho, já não preciso de saber se é para esquerda ou para a direita. Há aulas mais difíceis. Mas tornou-se uma paixão”.

Agora, o rancho é como uma família, em que todos estão dispostos a ajudar-se. “Chega a sexta-feira e já nem precisamos de ligar ao amigo a perguntar onde é que vai, porque já se sabe que há ensaio”.

O rancho já faz parte da minha vida, é como se fosse a minha segunda casa.

O rancho começou por pertencer à Associação Amizade Portugal-Luxemburgo, criada em 1976, para ajudar os emigrantes a integrar-se quando chegavam. Depois surgiu a ideia de fazer um grupo de Dudelange. Em 1979, foi batizado de Juventude Portuguesa de Dudelange. Já lá vão 44 anos.

Os principais eventos que o rancho organiza são as marchas de Santo António, no segundo fim de semana de junho, e outras tradições como o magusto, o carnaval, a festa da mulher e dois ou três jantares-convívio por mês. São cerca de 45 membros, desde dançarinos à tocada. A pessoa mais nova tem quatro anos e a mais velha tem 90, que é o tocador de ferrinhos. “É um membro recente. Já tinha feito parte de outro rancho. Ficou com o bichinho e agora não pára, é muito ativo”, afirma Paulo.

O rancho representa Portugal de Norte a Sul, Madeira e Açores. Têm trajes e músicas de cada região. Mas há cada vez menos pessoas a aderir ao associativismo, o que preocupa o ensaiador. “Pensamos sempre no futuro, mas da forma como as coisas estão hoje nas associações vejo a situação muito complicada. Há muitos grupos para um país tão pequeno. E muitas rivalidades”.

Foto: António Pires

Superar a crise da pandemia, em que a associação fechou, não foi fácil, mas conseguiram dar a volta. “Acho que temos mais amor à cultura portuguesa do que propriamente em Portugal, porque vivemos mais o folclore. E é triste não haver um retorno, uma ajuda. Não há nada. Temos de pagar tudo”, lamenta.

O rancho acaba por ser uma escapatória do trabalho especializado com crianças, que é muito complicado, sobretudo a nível psicológico, admite Paulo. O único tempo livre que tem é durante as férias, quando aproveita para viajar. “Trabalho por turnos, então não me resta muito tempo. Mas dá para mudar de ares. Uma vez por ano, pelo menos, faço uma grande viagem. Este ano foi a Tailândia, o ano passado fui para a Madeira, no anterior fui para Israel e antes tinha ido ao México. Estou a pensar no Brasil para a próxima viagem”, revela.

A Portugal também vai todos os anos, pelo menos uma vez. Costuma ir para Lisboa ou para a Figueira. E imagina-se a voltar definitivamente quando for mais velho. “Só para a reforma, daqui a uns 20 anos. A minha mãe e as minhas irmãs também querem voltar”.

Quanto ao rancho, pretende continuar como ensaiador, mas se alguém quisesse apoiar, daria o cargo “de boa vontade”. “Depois de tantos anos, torna-se uma prisão. Quando se tem um cargo de responsabilidade, é preciso dar o exemplo. Era bom que viesse mais gente e com vontade de pensar em iniciativas. O desafio de todas as associações para o futuro é arranjar gente nova”.

