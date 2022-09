Há dezenas de atividades para fazer nos próximos dias.

Cultura 3 min.

Agenda

Onde ir este fim de semana no Grão-Ducado

Madalena QUEIRÓS Há dezenas de atividades para fazer nos próximos dias.

Sexta-feira (9) e sábado (10), Place de l'hôtel de ville Esch-sur-Alzette, a partir das 11h

Nuit de la Culture

Venha conhecer a Nuit de la Culture em Esch-sur-Alzette. Todos os dias um novo programa de concertos, animações e ateliers.

Sexta-feira (9), às 16h, na Place de l’Europe, Kirchberg

LOA Festival

O LOA é um festival de música eletrónica no coração da Cidade do Luxemburgo. Entre os participantes estão nomes de topo internacionais como Felix Jaehn, Hugel e Yves V com Dj locais.



Sexta-feira (9), às 10h, 8 Av. des Hauts-Fourneaux, 4362 Esch-sur-Alzette

E22 Aroma- Descoberta

Dê a si próprio um momento de bem-estar com o atelier Aroma. Venha aprender sobre as virtudes terapêuticas das plantas medicinais, compreender a importância dos odores no seu ambiente e a sua influência no nosso comportamento. Continue esta experiência relaxante, partindo com um inalador de cerâmica e um aroma à sua escolha. Este atelier é oferecido pela designer Chloé Guillemart como parte da exposição "Respire, pour un design climat" apresentada em La Massenoire.

Sexta-feira (9), a partir da 18h na Kulturfabrik, Esch-sur-Alzette

Soirée Karafun

Esta é a noite de karaoke de Ratelach. Se gosta de cantar esta é a oportunidade para passar uma noite divertida.

Sexta-feira ( 9), a partir das 19h, no anfiteatro do parque de Kirchberg

Dj Fritz Kalkbrenner

Nascido em Berlim Leste, Fritz Kalkbrenner é muito influenciado pela música tecno dos anos noventa na sua criação de música eletrónica.

Sexta-feira (9) às 20h, no Centro Cultural "Beim Nëssert", 14 Rue de Schifflange, 3316 Mondercange

Exibição do filme "E22 A Tartaruga vermelha"

Um náufrago está encalhado numa ilha tropical, e encontra-se rodeado pela flora e fauna da ilha, composta por caranguejos (um dos quais é surpreendentemente curioso), aves, e a grande tartaruga vermelha. Este filme de animação de excecional beleza e sem voz, que levou quase uma década a fazer, foi a primeira coprodução do Studio Ghibli (My Neighbor Totoro, Spirited Away). A história mágica e realista da condição humana é muito comovente.

Sábado (10), das 8h às 18h, na Place d’Armes, Luxemburgo

Mercado das Pulgas

O Mercado das Pulgas na Place d’Armes, no coração da capital, oferece aos caçadores de pechinchas e visitantes bens móveis não novos, velhos, originais e invulgares.

Sábado (10), às 14h, no MNHA

"The art of broken tiles"

Alguma vez pensou que seria possível fazer uma obra de arte extraordinária com um simples azulejo. Durante este atelier vai aprender a fazer estas obras.

Domingo (11), às 11h, na Abadia Neimënster

Sinne Eeg & Ivan Paduart

Foto: DR

A cantora dinamarquesa é versátil, igualmente confortável a cantar em grandes teatros ou em pequenos espaços. Sinne Eeg não é apenas uma grande cantora, é também uma grande escritora de canções.

Domingo (11), às 17h, no Cube 521, Marnach

Espetáculo de humor "Släpstick"

Collection Christophel

Uma homenagem à época do cinema mudo com referência a filmes de Charles Chaplin, os Irmãos Marx e Laurel e Hardy. Palhaços e músicos dos Países Baixos participam num espetáculo tão turbulento como grandioso.

Domingo (11), às 17h, na Associação cultural Altrimenti, 5 Av. Marie-Thérèse, 2132 Luxemburgo

Gerardo Rodrigues

Foto: DR

Pela primeira vez no Luxemburgo Gerardo Rodrigues apresenta a obra "Estado de Alma". Trata-se de um concerto intimista, de qualidade ideal nos momentos difíceis que atravessamos escreve-se na apresentação do concerto que é uma colaboração da Embaixada de Portugal e do Centro Cultural português- Camões.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.