Workshops, teatro, comédia e comida do mundo para provar nas Rotondes.

Cultura 2 min.

Guia cultural

Onde ir este fim de semana

Tiago RODRIGUES

Sexta-feira (8), às 20h, na Eglise Marie-Reine d’Esch

Recital de David Ianni

Foto: Guy Wolff/Luxemburger Wort

O pianista e compositor luxemburguês David Ianni, aclamado pela crítica com mais de 120 obras, incluindo composições para piano, orquestra, música de câmara e canto coral, vai dar um recital, esta sexta-feira, na igreja Marie-Reine de Lallange, em Esch-sur-Alzette. Desde 2010, o artista tem lançado regularmente álbuns com a sua música para piano, que agora apresenta num espetáculo único. O bilhete custa 20 euros. No sábado, no mesmo local e à mesma hora, há um concerto dos "Esquisses juives", Daniel Lang (piano) e Romain Gross (clarinete).

Sábado (9), das 10h às 17h, no Centre Culturel Prabbeli

Workshop de pop-pock

Foto: Carlos Almeida/Point 24

Só gosta de música quando é barulhenta? Então este é o workshop certo para si. Os participantes terão a oportunidade de compor uma peça de música juntos e filmar um vídeo musical, no centro cultural Prabbeli, em Wiltz, este sábado. Não é necessária experiência prévia. Os músicos Martin Schommer (bateria) e Christoph Haupers (guitarra) são os formadores. A inscrição custa 50 euros.

Sábado (9), às 20h, no Trifolion Echternach

Comédia Johann König – "Jubel, Trubel, Heiserkeit"

O comediante alemão Johann König vai animar o palco do centro cultural Trifolion, em Echternach, com o espetáculo "Jubel, Trubel, Heiserkeit". Foto: DR

O comediante alemão Johann König vai animar o palco do centro cultural Trifolion, em Echternach, com o espetáculo "Jubel, Trubel, Heiserkeit". Numa reflexão com muito humor à mistura sobre a paternidade e o ambiente, o artista, que é pai de três crianças, questiona-se sobre o que é mais eficaz: crianças que abandonam a escola por razões ambientais ou pais que optam por não ter filhos por razões ambientais? Para descobrir a resposta, tem de assistir à peça do humorista. Bilhetes entre os 34 e os 39 euros.

Sábado (9), das 12h às 22h, domingo (10), das 12h às 17h30, nas Rotondes

Festival da comida de rua "Eat it!"

Foto: Lex Kleren/Luxemburger Wort

Este fim de semana, o centro cultural Rotondes promove o festival de comida de rua "Eat it!", com uma oferta gourmet e variada para todos os gostos. Cerca de 15 rulotes de comida luxemburguesa e internacional levá-lo-ão a uma pequena digressão culinária por sabores de todo o mundo. A entrada é gratuita, mas a capacidade do espaço, na place des Rotondes, será limitada.

Domingo (10), às 20h, no Grand Théâtre

Teatro "Ödipus/Antigone"

Foto: Guy Jallay/Luxemburger Wort

Domingo é dia de teatro para a família. O espetáculo "Ödipus / Antigone", do diretor alemão Frank Hoffmann, leva as histórias do herói grego Édipo, contadas pela poesia de Sófocles, ao Grand Théâtre do Luxemburgo. Mais de 2500 anos após a peça original, esta versão do dramaturgo alemão Florian Hirsch tece três das tragédias de Sófocles num texto aberto e fluente sobre o mito e o presente, o estado e o indivíduo, o poder e a impotência. Os bilhetes custam entre oito e 25 euros.

