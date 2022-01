Teatro e espetáculos para entreter miúdos e graúdos. As sugestões culturais para os próximos dias.

Guia

Onde ir este fim de semana

Madalena QUEIRÓS Teatro e espetáculos para entreter miúdos e graúdos. As sugestões culturais para os próximos dias.

Sexta-feira, (28), às 19h00 nas Rotondes

"Les folles", espetáculo de marionetas

Foto: Rotondes

Num trítico poético que aborda o tema da resistência encarnada pelas mulheres, Les folles presta uma homenagem vibrante às mães da Plaza de Mayo, aquelas mulheres argentinas que resistiram à última ditadura militar responsável por 30.000 desaparecidos.

Sexta-feira, (29), às 20h00, no Escher Theatre, em Esch-sur Alzette

Espetáculo "Idiomatic"

Foto: Escher Theater

"Ah a Europa!" É simples: em França fala-se o francês, na Alemanha, o alemão, em Portugal, o português e no Luxemburgo o luxemburguês. O coletivo de Bruxelas "Transquinquennal" apresenta cinco comediantes que não falam a mesma língua para explorar momentos em que não nos compreendemos. Porque se a diversidade linguística é sinónimo de enriquecimento mútuo também é uma fonte de complicações.

Sábado, (29), às 14h00, na Rockhal, em Esch-sur-Alzette

Espetáculo "Patrulha Pata"

Foto: DR

Um espetáculo que permite reencontrar os novos cães e Ryder da série de animação canadiana Patrulha Pata. Uma aventura musical com personagens que fazem a delícia das crianças cheia de ritmo e ação e em que se desvenda um mistério.

Domingo, (30), às 11h00, na Abadia Neimënster

Quinteto Menor MAJORS

Foto: Abadia Neimënster

O Quinteto Menor MAJORS é um grupo de músicos que adoram jazz e blues e procuram os sons do Hart Bop dos anos 50, com uma reviravolta contemporânea. Um som que lhe permite mergulhar no mundo dos anos 50 e reviver a intensidade desta música.

Segunda-feira, (31), no Centro Cultural Português Camões

Exposição "Plurais de Branco" de João Moniz

Foto: Fernando Nobre

A arte de João Moniz "permite trazer para o plano da pintura esse jogo que vai da perda da figura – numa releitura atual do mito platónico da caverna, em que o branco construiria o equivalente das sombras que refletem uma perda da perfeição – até ao colocar da utopia de uma nova figuração – que restituiria o plano ideal do mundo perfeito dos seres e das coisas."

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.