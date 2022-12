Visitar as bibliotecas de Aubange, observar as estrelas a partir de Junglinster, criar uma camisola ou decorações de Natal. Estas e outras sugestões culturais para aproveitar o fim de semana.

Guia cultural

Observar as estrelas e outras atividades natalícias para o fim de semana

Visitar as bibliotecas de Aubange, observar as estrelas a partir de Junglinster, criar uma camisola ou decorações de Natal. Estas e outras sugestões culturais para aproveitar o fim de semana.

Sexta-feira (9), das 9h às 18h, nas bibliotecas e ludotecas comunais de Aubange

Noite das bibliotecas

Este ano, as bibliotecas municipais de Aubange estão a participar no evento “Noite das bibliotecas”. As bibliotecas convidam-no a participar nos 7 desafios dos Duendes de Natal. Os kits são distribuídos ao longo de todo o mês de Dezembro. Contêm desafios a serem realizados como uma família, bem como uma seleção de livros emprestados. Estes kits estão disponíveis aquando da inscrição na sua biblioteca desde sexta-feira, 25 de novembro.

Sexta-feira (9), às 20h, no Escher Theater

Performance de dança E22 – Império de um Fauno Imaginário

Neste espetáculo, quatro artistas fazem uma coreografia. A ação é: o humano e o não-humano estão em diálogo e as fronteiras entre os mundos implodem. Entre fricção e metamorfose, a alquimia de corpos, sons e objetos que assombram o Império de um fauno imaginário compõem um belo e estranho cosmos que beira a magia. Desde a força silenciosa de um mamute até à viscosidade de uma flora subaquática, Simone Mousset imaginou esta peça no rescaldo da pandemia, contra o pano de fundo de notícias globais desastrosas. Um universo híbrido que nos convida a dar um salto para o desconhecido, através do poder da imaginação.

Sexta-feira (9), a partir das 20h, no Donatuskapell tëscht Beidweiler an Eschweiler CR129, Beidweiler, Junglinster

Observar as estrelas

Equipados com um telescópio iremos procurar planetas, galáxias e estrelas. Numa noite clara de sexta-feira, de 11 de novembro a 23 de dezembro de 2022.

Sábado (10), a partir das 10h, Centre Islamique “Gazi Isa-beg”, 144 Bd John Fitzgerald Kennedy. 4171 Esch-sur-Alzette

E22. Exposição sobre o Islão

Visita gratuita de uma exposição sobre o Islão e a sua civilização.

Sábado (10) das 10h30 ao 12h30, Lët’z Refashion, Rue Genistre 8-10 Luxembourg

Criar uma camisola de Natal

Venha e transforme um dos seus pulôver numa camisola de Natal com a ajuda da nossa costureira.

Sábado (10), das 12h às 19h, Centre Culturel Altrimenti, Avenue Marie-Thérèse, Luxemburgo

Swingin’ christmas

O Natal está ao virar da esquina. Gostaríamos de reunir a nossa comunidade e celebrar! Temos duas aulas especiais no início da tarde planeadas para si e convidamos todos a juntarem-se à nossa dança do chá da tarde com música ao vivo, um buffet de bolos e muito mais.

Sábado (10), das 14h às 16h, Villa Vauban, 18 Avenue Emile Reuter, 2420 Luxemburgo

Venha criar decorações de Natal

Renas a saírem de um vaso de flores. Um simples pote de barro pode ser transformado numa decoração de Natal, pintando-o com motivos de Inverno. Os potes decoradas podem ser utilizadas como recipientes para biscoitos e outros petiscos.

Domingo (11), a partir das 15h, Villa Vauban, 18 Avenue Emile Reuter, 2420 Luxemburgo

Contos de Natal

Este ano, a Villa Vauban convidou os jovens criativos da TNL para leituras de Natal. Levam a família inteira numa viagem através de contos de Natal, conhecidos ou escritos por eles próprios.

