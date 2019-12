Dezenas de obras do pintor espanhol Pablo Picasso vão estar em destaque da Luxembourg Art Fair na Luxexpo, entre 5 e 8 de dezembro de 2019. Os interessados poderão, inclusive, comprar trabalhos do artista.

Cultura 2 min.

Obras do génio Picasso em exposição no Luxemburgo

Catarina OSÓRIO Dezenas de obras do pintor espanhol Pablo Picasso vão estar em destaque da Luxembourg Art Fair na Luxexpo, entre 5 e 8 de dezembro de 2019. Os interessados poderão, inclusive, comprar trabalhos do artista.

Não, "Les Demoiselles d’Avignon", "Guernica" ou "The Weeping Woman" não estarão no Luxemburgo. Mas há mais obra para conhecer para além daquelas que frequentemente vemos na imprensa ou nos museus. Dos milhares de trabalhos que Picasso realizou, dezenas deles vão estar no Luxemburgo, na Art Fair, nos próximos dias. Para ver há desenhos originais, colagens, rascunhos, gravuras, cerâmicas, e também fotografias tiradas pelos seus amigos e fotógrafos Edward Quinn e René Burri.

O artista entre as suas obras, momento registado por Edward Quinn. Foto: Galerie WOS.

Para além de os visitantes poderem admirar um vasto espólio de arte, será possível adquirir a maioria dos trabalhos. "À exceção de um pequeno desenho do conde Étienne de Beaumont (1925), todos os trabalhos estarão disponíveis para venda. Todos são relevantes, visto que são na sua maioria esboços inalterados, impressões únicas ou com várias camadas que foram mantidas pelo artista", revela Claudius Ochsner, um dos diretores da Galeria WOS, organizadora da exposição do artista no Luxemburgo. Para quem estiver interessado em adquirir uma destas obras, os preços "começam nos 10 mil euros", acrescenta Claudius Ochsner. Entre elas estão, por exemplo, litografias com apenas dois ou três exemplares no mundo inteiro.

50 mil obras, um legado que permanece até hoje

Filho de um pintor e professor de arte, Pablo Picasso demonstrou desde muito pequeno o gosto pela arte. De acordo com o site Biography, uma das suas primeiras palavras terá sido 'piz piz', uma abreviatura de "lápiz", palavra espanhola. Nascido em Málaga, passou por Barcelona, Madrid e, mais tarde, Paris, cidades onde desenvolveu grande parte da sua obra.

Não foi artista de um só estilo, mas defendia antes que "diferentes temas requerem diferentes métodos de expressão". As mais de 50 mil obras que realizou dividem-se entre pinturas, desenhos, escultura ou cerâmica, passando por vários estilos e técnicas. Mas foi na pintura onde maior talento lhe foi reconhecido. Juntamente com Georges Braque, foi um dos fundadores do cubismo, considerado um dos movimentos artísticos com maior impacto do séc. XX.

As pombas, um dos milhares de desenhos de Picasso, poderá ser adquirido, na Luxembourg Art Fair, entre 5 e 8 de dezembro. Foto: Galerie WOS.

Em 1907 mostrava "Les Demoiselles d’Avignon", quadro que marca o início do modernismo clássico e uma das obras que mais desafiou os investigadores de arte. Décadas mais tarde, "Guernica" mostrava os horrores da guerra civil espanhola e continua até hoje reconhecida como uma das obras-primas do artista espanhol. Os seus trabalhos estão espalhados pelo mundo inteiro, em cidades como Paris, Barcelona e Madrid, e agora também durante vários dias no Luxemburgo.

A Luxembourg Art Fair acontece na Luxexpo, em Kirchberg, entre 5 e 8 de dezembro. Cerca de 90 galerias de arte dão aos visitantes a possibilidade de ver de perto obras de artistas internacionais, incluindo novos talentos. O certame cobre um vasto leque de estilos de arte contemporânea a partir da década de 50, como expressionismo, abstracionismo, arte cinética, pop art, minimalismo, graffiti, entre outros. Um evento para os amantes de arte e colecionadores. A feira abre portas no dia 5 de dezembro entre as 18h e 23h. No dia 6, das 16h às 22h. Durante o fim de semana, o certame decorre entre as 11h e as 19h. Os bilhetes custam 10 euros.