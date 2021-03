Obra de Banksy atinge recorde em leilão de quase 20 milhões de euros

Uma obra do artista visual britânico Banksy foi hoje vendida em leilão pelo valor recorde de 19,4 milhões de euros, com a verba arrecada a ser canalizada para organizações de solidariedade e ligadas à Saúde.

Lusa Uma obra do artista visual britânico Banksy foi hoje vendida em leilão pelo valor recorde de 19,4 milhões de euros, com a verba arrecada a ser canalizada para organizações de solidariedade e ligadas à Saúde.

A obra, que tinha um valor base de licitação de dois milhões de euros, intitula-se "Game Changer" e mostra uma criança a segurar uma pequena boneca que representa uma enfermeira com máscara e capa de super-heroína.

Com a venda, hoje, na leiloeira Christie's, por 19,4 milhões de euros (16,7 milhões de libras), fixa-se um novo recorde de um leilão de uma obra de Banksy, artista de rua cuja identidade é desconhecida.

Banksy tinha oferecido esta obra, em maio de 2020, ao hospital de Southampton, no Reino Unido, durante a primeira vaga da pandemia da covid-19, como forma de agradecimento e valorização do trabalho dos médicos e enfermeiros no acompanhamento dos doentes infetados por este coronavírus.

"Obrigada por tudo o que estão a fazer. Espero que isto traga alguma luz, mesmo que seja a preto e branco", escreveu Bansky numa nota de agradecimento juntamente com a obra de arte.

Em comunicado, Katherine Arnold, da leiloeira Christie's, sublinha a importância do recorde do leilão de hoje, numa altura em que o Reino Unido assinala um ano desde o primeiro confinamento, e depois de "se terem perdido tantas vidas". Banksy "é um artista extraordinário, é um barómetro do sentimento nacional", afirmou.

Já o responsável pelo hospital de Southampton, David French, citado pela Efe, considerou que o dinheiro conseguido com o leilão é "um presente incrível", que ajudará a promover o bem-estar dos trabalhadores perante o esforço todo realizado ao longo do último ano.

O recorde anterior de um leilão de uma obra de Bansky tinha sido atingido em outubro de 2019, quando foi vendida a obra "Devolved Parliament" - que representava o parlamento britânico ocupado por chimpanzés -, por 11,3 milhões de euros.

