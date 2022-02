Aos 17 anos, Marco Monteiro foi um dos três jovens selecionados no Grão-Ducado para integrar a Orchestre Démos Europe.

Cultura 1 4 min.

Música

O violinista português que vai representar o Luxemburgo em Paris

Maria MONTEIRO Aos 17 anos, Marco Monteiro foi um dos três jovens selecionados no Grão-Ducado para integrar a Orchestre Démos Europe, um projeto que vai juntar 120 jovens dos 27 estados-membros da União Europeia na Philharmonie de Paris. O concerto final acontece este sábado.

Foi um "falso amigo" que deu a Marco Monteiro uma cumplicidade para a vida. "Pegámos no violino porque em francês eles dizem 'violon' e nós achámos que era o violoncelo por ser mais parecido ao português", recorda, ao Contacto, sobre o dia em que foi com a mãe inscrever-se para aprender um instrumento.

Começou a estudar música aos sete anos e, depois de um ano de teoria, chegou a altura de escolher o caminho que queria percorrer na prática. A guitarra elétrica e o piano, as suas primeiras opções, só estavam disponíveis para maiores de 12 anos. Nem ele nem a mãe, Dora, conheciam os restantes instrumentos. Então, agarraram-se ao que lhes soou familiar.

Foto: École de musique de Differdange

"Uma grande oportunidade e responsabilidade"

Marco veio para o Luxemburgo com 20 dias, mas a ligação da sua família ao Grão-Ducado já vai na terceira geração. Os avós paternos fizeram parte da primeira geração de emigrantes que aterrou no país na década de 60. À exceção de um curto período em que voltou a Portugal, por ocasião da reforma por invalidez do avô de Marco, a família oriunda de Alenquer criou raízes aqui. "O Luxemburgo é tudo o que ele conhece", afirma Dora Monteiro.

Por isso, mesmo tendo o português na ponta da língua, ser escolhido para representar o Luxemburgo na Orchestre Démos Europe — projeto que vai reunir 120 jovens músicos dos 27 estados-membros no palco da Philharmonie de Paris, no âmbito da presidência francesa do Conselho da UE — é "uma grande oportunidade e responsabilidade". No dia em que soube que ia a Paris, Marco "chegou a casa cheio de medo, por ser um grande evento".

O jovem violinista confirma o relato da mãe e reconhece que "não estava à espera" de ser selecionado. No dia em que fala ao Contacto, na véspera de partir para Paris para uma semana intensa de ensaios, ainda lhe custa "assimilar o que está a acontecer". "Vai ser muito mais exigente do que o que estou habituado", admite. "Mas estou entusiasmado."

Dimensão da orquestra será o grande desafio

Para Marco, o maior desafio será, precisamente, a dimensão da orquestra europeia. Na École de Musique de Differdange, onde dedica seis horas semanais à música, costuma tocar numa orquestra com cerca de 20 alunos que se dedica exclusivamente aos violinos e a "tudo o que está na família de violinos".

Em Paris, a variedade de instrumentos tornará a coordenação mais complexa, mas nada que não se ultrapasse com a disponibilidade para escutar o outro e trabalhar em conjunto. A entrega de cada um à música é igualmente importante no resultado final, sublinha o jovem. "Às vezes sinto falta de que as pessoas se entreguem tanto como eu às vezes me entrego".

Universidade do Luxemburgo com licenciatura em Ensino Musical a partir de setembro As inscrições estão abertas até junho de 2021.

Apesar de ter sido mais um acaso do que uma escolha, o violino é hoje o menino dos seus olhos. Apreciador confesso de Beethoven e Vivaldi, Marco Monteiro considera que a riqueza deste cordofone está na "diversidade de emoções que consegue transmitir e que não é possível com outros instrumentos".

A paixão de Marco pela música não se esgota no violino. Também aprendeu a tocar saxofone, "por amor ao avô e ao instrumento que ele gostava", mas percebeu que não era para si. Mais recentemente, recuperou um dos seus objetivos de criança e iniciou-se no piano.

Educação musical para todos Em julho de 2021, o Governo luxemburguês aprovou um projeto de lei relativo à reforma da educação musical comunitária, que pretende tornar a o ensino da música mais acessível para todos. A proposta inclui medidas como a introdução de aulas gratuitas para menores de 18 anos; a designação de um teto máximo de 100 euros para aulas não gratuitas; a extensão dos critérios de apoio ao pagamento de propinas para famílias carenciadas ou o aumento do co-financiamento das infraestruturas de ensino da música. A lei deverá entrar em vigor no próximo ano letivo.

De aluno a professor de música

O jovem português divide-se entre o violino, o piano, a orquestra e o solfejo. Fora das aulas, o número de horas que ensaia "depende do humor". "Ao tocar tanto na escola, às vezes perde-se a vontade", confessa, entre risos.

No futuro, espera inspirar uma nova geração a fazer música. "Quero ser aquilo que aqui se chama um professeur de solfège: ensinar a teoria, as notas, cantar, etc. Se puder ser professor de mais coisas, não me importo", remata.

No próximo sábado, Marco Monteiro vai partilhar a representação do Luxemburgo com duas jovens flautistas: Cassandra Desiles, da mesma escola, e Fatima Calciolari, da École de Musique de Kehlen. O concerto final decorre na sala Pierre Boulez, às 20h00, e será dirigido pelas maestrinas Corinna Niemeyer e Rebecca Tong.

A última parte do evento contará, ainda, com interpretação do Coro de crianças e jovens da Orchestre de Paris, com a participação de jovens do projeto EVE (Exister avec la Voix Ensemble).

O concerto será transmitido ao vivo na televisão, no canal franco-alemão Arte, e em streaming, na plataforma institucional Philharmonie Live.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.