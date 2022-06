Dois anos depois, o São João volta a sair às ruas com as tradicionais marchas e o cheiro da sardinha assada.

O São João está de volta a Esch

Tiago RODRIGUES A maior festa portuguesa em Esch-sur-Alzette está de regresso. Dois anos depois, o São João volta a sair às ruas com as tradicionais marchas e o cheiro da sardinha assada.

Aquela que é a maior festa portuguesa em Esch-sur-Alzette está de regresso. Depois de dois anos de interregno devido à pandemia, o São João volta a ser celebrado na segunda maior cidade do Luxemburgo. Este fim de semana, a festa sanjoanina sai às ruas com o cheiro das sardinhas assadas e das bifanas, a acompanhar as tradicionais marchas do Rancho Folclórico Províncias de Portugal. Também vai haver música e o momento alto será no domingo à tarde com o concerto de José Malhoa.



O programa da 28.ª edição das Marchas de São João começa no sábado ao início da tarde, com música na Place de l’Hôtel de Ville. A abertura oficial das festividades está marcada para as 15h30, na Comuna de Esch. A música continua durante a tarde, com o grupo CTT Music. Pelas 20h, arranca o cortejo dos ranchos em frente à Escola do Brill, terminando na praça da Comuna, onde haverá os habituais comes e bebes. Depois de todos os ranchos passarem pelo palco, a música de baile volta a tocar madrugada adentro.

No domingo, a festa começa cedo, pelas 10h, com mais música típica portuguesa na praça da Comuna e a preparação do grande almoço de São João. À tarde, volta a haver uma atuação dos CTT Music e a seguir, pelas 15h, entra em palco o grupo de zumba Estrelas do Ritmo. Segue-se um concerto do "cantor romântico" Luís Brandão, funcionário da Comuna de Esch. A partir das 18h, começa o momento alto do fim de semana, com o concerto de José Malhoa. A música continua até às 22h para encerrar as festividades.

Nas últimas semanas, o Rancho Folclórico Províncias de Portugal, que organiza o certame, tem estado a ensaiar as marchas para o grande regresso. "É uma festa que já tinha um nome importante na comuna, já faz parte da agenda cultural. Estes dois anos foram muito difíceis para o rancho, porque estávamos habituados a ter as marchas de São João logo a seguir ao Dia Nacional. É muito bom tê-las de volta", afirmou Manuel Cavaleiro, presidente do rancho.

Se não fosse a pandemia, as marchas celebrariam agora os 30 anos. "Assim vamos festejar os 28. No sábado temos o cortejo das marchas e depois os cinco ranchos dançam em cima do palco. Junta sempre muita gente na praça. O ponto mais alto será no domingo com o José Malhoa. É o primeiro ano dele. Já esteve no Luxemburgo, mas nunca nas marchas de São João em Esch", lembrou o responsável.

Se a afluência for como nos anos anteriores, são esperadas entre 8.000 e 9.000 pessoas no centro da cidade para celebrar a festa. "Na praça não costuma haver sítio para andar, está sempre cheio. Então no domingo, quando vem o artista, é o cúmulo, não há espaço", garantiu Manuel Cavaleiro. As previsões meteorológicas não são as melhores, mas o dirigente acredita que o "padroeiro vai ajudar com o tempo".

As últimas semanas foram intensas com os ensaios, porque é uma festa que "requer muita preparação". "Temos de trazer tudo o que é necessário para a praça. Para termos a comida e tudo o resto. São semanas e semanas de preparação", explicou.

Como habitual, não irá falta comida e bebida à moda portuguesa. "Vamos ter como sempre os grelhados, como o porco no espeto, os frangos de churrasco, a costeleta, bifanas e a sardinha, assim como o caldo verde. E bebidas, como a sangria, os vinhos e a caipirinha. Vamos ter tudo, para todos os gostos, até pastéis de nata e cerejas de Portugal", anunciou. Que comece a festa então, ó meu rico São João!

