Tem mais de 40 anos de história e muitas danças folclóricas. Organizou festivais por todo o Luxemburgo e levou a festa do São João para Esch. O rancho Províncias de Portugal ainda resiste. Para manter viva a tradição.

Cultura 30 5 min.

Festa

O rancho que levou o São João para Esch

Tiago RODRIGUES Tem mais de 40 anos de história e muitas danças folclóricas. Organizou festivais por todo o Luxemburgo e levou a festa do São João para Esch. O rancho Províncias de Portugal ainda resiste. Para manter viva a tradição.

Em 1979, um grupo de portugueses decidiu fundar um rancho em Esch-sur-Alzette. Eram emigrantes de vários cantos de Portugal, sobretudo do Norte e Centro. Vinham do Minho, de Trás-os-Montes e Alto Douro, Mortágua, Coimbra, Fátima e Soure. "O Minho era a principal província, porque é a capital do folclore, mas o centro do país também tem folclore magnífico. Por isso é que se escolheu o nome ‘Províncias de Portugal’, porque abrange as províncias todas, incluindo a Madeira e os Açores", explicou Manuel Cavaleiro, presidente do rancho.

Manuel Cavaleiro, presidente do rancho Províncias de Portugal. Foto: Carlo Nilles

Mais de 40 anos depois, o Rancho Folclórico Províncias de Portugal ainda resiste. Alguns dos fundadores já faleceram. "Os principais eram o Vítor Melo, que residiu muitos anos em Esch e foi um comerciante, e os três primeiros padres da Missão Católica Portuguesa que vieram para o Luxemburgo nos anos 70", recordou o dirigente. Cavaleiro foi também um dos fundadores. Convidaram-no porque ele tinha dançado num rancho em Mortágua, ‘Os camponeses do Freixo’, quando tinha "20 e poucos anos". Começou como vogal, foi secretário durante sete anos e depois passou a presidente, cargo que ocupa há 36 anos.

Manuel nasceu em Bragança, mas emigrou para o Luxemburgo em 1971. "Porque naquela altura os portugueses procuravam ganhar mais alguma coisa e construir uma casa. Eu vim como todos os outros", contou. Conheceu a mulher no Grão-Ducado. Ela é de Mortágua, então acabou por "emigrar" de volta para Portugal. Fez lá o serviço militar e foi GNR. Depois regressou a Esch em 1979. Foi pedreiro e trabalhou na agricultura. Hoje, aos 70 anos, está reformado e tem três filhos: a Cristina, 48 anos, que também participa no rancho, o Bruno, 45, conselheiro comunal de Esch, e o Márcio, 40, professor de enfermagem.

Os membros do Rancho Folclórico Províncias de Portugal, na sede, em Esch. Foto: Gilles Kayser

Ao longo destes anos, o rancho tem tido várias atividades. "Já fizemos tudo no Luxemburgo. Fomos os primeiros a iniciar os festivais internacionais de folclore. Fizemos oito. Em Esch, em Ettelbruck, em Walferdange, em Schifflange. Quando os outros ranchos começaram a organizar festivais, nós paramos", disse Manuel. Em 1993, começaram a organizar as marchas de São João em Esch. "Tinha um amigo do Porto que me convidou para fazer as marchas. Ele tentou organizar, mas sozinho não conseguia, então pediu-me ajuda. Nesse ano havia 12 ranchos. O cortejo nunca mais acabava. No ano seguinte organizamos as marchas com seis ou sete ranchos. Foi assim que começou".

Passados uns anos, outros ranchos começaram também a organizar as marchas, o que é frustrante para o dirigente. "Acho que para o ano vou parar com as marchas, porque já toda a gente faz aquilo que nós começamos a fazer. Quando todos já sabem aquilo que é bom, fazem como nós. Eu dei as ideias. O São João é só um. Façam do Santo António ou do São Pedro", apelou. Em Esch, as marchas são só as do rancho Províncias de Portugal, que no último fim de semana celebraram a 28.ª edição, com uma grande festa no regresso após dois anos de paragem devido à pandemia.

Festa rija

Milhares de pessoas encheram as ruas de Esch e a Praça da Comuna durante o fim de semana, para festejar o São João. Além do tradicional cortejo das marchas no sábado, com a participação de cinco ranchos portugueses do Luxemburgo, houve ainda atuações de grupos musicais e um concerto do artista convidado deste ano, José Malhoa, no domingo. Como não podia faltar, voltou a sentir-se o cheiro da sardinha assada. Nada mais, nada menos do que 400 quilos desta iguaria sanjoanina. Foi, claro, o prato mais servido durante o evento.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

7 Jaime Martins, vice-presidente do rancho, ajuda a preparar a comida para a festa. Os frangos de churrasco são a sua especialidade. Fotos: Carlo Nilles

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Jaime Martins, vice-presidente do rancho, ajuda a preparar a comida para a festa. Os frangos de churrasco são a sua especialidade. Fotos: Carlo Nilles Fotos: Carlo Nilles Fotos: Carlo Nilles Fotos: Carlo Nilles Fotos: Carlo Nilles Fotos: Carlo Nilles Fotos: Carlo Nilles

A ajudar na "cozinha" do certame estava Jaime Martins, 58 anos, o vice-presidente do rancho Províncias de Portugal. Apesar do cargo, ali está a “trabalhar como os outros”, garante. "Aqui não há chefes. Todos trabalham para o mesmo". A sua especialidade são os frangos. Há muitos anos que se encarrega de os virar no churrasco. Só no sábado já tinham saído 150, mas o objetivo era chegar aos 300 nos dois dias. Além da sardinha e dos frangos, havia o porco no espeto, as bifanas à moda do Porto, as tiras de porco, as salsichas e costeletas. Para todos os gostos.

Veja as melhores imagens da festa de São João em Esch Dois anos depois a festa regressou às ruas de Esch.

Jaime já faz parte da direção do rancho "há uns 15 anos". O filho toca acordeão e juntou-se ao grupo muito cedo. "Eu ia acompanhar, levava-o aos ensaios. Depois ele saiu para ir para a universidade e eu fiquei. Gosto de contribuir, ajudar e integrei-me", recordou o português, que é da Bairrada, a terra do leitão. Veio para o Luxemburgo há 31 anos, para trabalhar na construção e juntar para construir uma casa. “Depois os filhos crescem e acabamos por ficar. Agora estou cá reformado”.

Ao seu lado, Fátima Silva, 57 anos, vai ajudando a servir as bifanas e as sandes de porco. Emigrou de Castro Daire e vive em Esch há 33 anos. Está ali todos os anos por causa da filha, que dança no rancho. "Ela dança muito bem, é das melhores dançarinas que há", garantiu. Fátima também gosta muito de dançar. Quando era mais nova também dançava no rancho, mas agora vai só ajudando "no que é preciso". O São João, diz ela, "é fixe", mas também "dá muito trabalho".

23 Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles Milhares de pessoas assistiram às marchas de São João na Rue de l’Alzette, no último fim de semana. Fotos: Carlo Nilles

Uma parte desse trabalho é feita por Pedro Gomes, 35 anos, ensaiador do rancho e das marchas. "É complicado, há muito stress. Tanto na parte da dança, como na parte da organização. Este ano não tivemos muito tempo para preparar a marcha, por causa da pandemia. Estivemos muito tempo parados", explicou. Ele é de Braga e está no Luxemburgo há 32 anos, grande parte dos quais a participar no rancho. "Comecei aos 15 ou 16 anos. Desde aí andei sempre no rancho. Eu, a minha esposa e os meus filhos, a minha tia e o meu pai". Escolheram-no como ensaiador porque gostavam da sua maneira de trabalhar. O regresso das marchas correu bem, porque "estão a entrar novos membros", revelou.

Entre as dançarinas das marchas, estava a filha do presidente do rancho, Cristina Cavaleiro, que praticamente cresceu a fazer aquilo. "Isto já são muitos anos. Quase tantos como os que o rancho tem de existência. Sou dançarina e ajudo na comissão de festas", afirmou. Este ano, a preparação das marchas estava um pouco "ferrugenta", mas depois de arrancar "ninguém para as Províncias", cantaram os participantes do rancho, antes do cortejo. A festa foi rija. "É um fim de semana sem parar. Há muitos que nem vão à cama. São 48 horas sem parar". Agora só para o ano.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.