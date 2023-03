A partir do ADN do cabelo do músico, são agora conhecidos mais pormenores do que pode ter causado a morte de um dos maiores nomes de sempre.

O que matou Beethoven? A resposta pode estar no ADN

Há praticamente 200 anos - a 26 de março de 1827 - em Viena, era pronunciada a morte de um dos compositores mais importantes da música clássica, Ludwig van Beethoven, aos 56 anos.

O debate sobre a morte prematura de um dos maiores músicos de sempre durou todo este tempo sem se chegar a uma conclusão definitiva, apesar de terem sido feitos inúmeros estudos com os despojos.

Um novo estudo publicado na quarta-feira, na revista científica Current Biology, veio agora reacender a discussão e acrescentar peças fundamentais à história. Como? Através da análise de ADN de madeixas do cabelo de Beethoven.

Os cientistas examinaram oito mechas de cabelo apresentadas como pertencentes a Beethoven e retiradas de coleções públicas e privadas. "Foi difícil recolher ADN suficiente para montar o genoma", mas três quartos puderam ser mapeados. "No cabelo, o ADN está muito degradado", explicou Johannes Krause, chefe do departamento de genética do instituto, e coautor do estudo.

A sequência de ADN teve lugar na Alemanha, no laboratório do Instituto Max-Plank de Antropologia em Leipzig, onde os achados pré-históricos são estudados.

Beethoven, que sofreu pelo menos dois episódios de icterícia (cor amarelada da pele e do branco dos olhos), tinha "uma considerável predisposição genética" para a doença hepática, lê-se no texto.

A análise também confirma uma infeção do vírus da hepatite B, durante os últimos meses de vida do compositor, mas que pode ter sido até mais cedo. A infeção crónica é uma das principais causas de cirrose e esta descoberta vai ao encontro dos relatos conhecidos de que o Beethoven era alcoólico.

No entanto, os investigadores não conseguiram chegar a consenso sobre uma causa concreta de óbito ou, sobretudo, sobre a sua conhecida surdez progressiva que tanto o perturbou. Esta pode ter sido causada por otosclerose (causa dominante da surdez) ou pela doença de Paget (transtorno crónico dos ossos), afirma a equipa.

Em 1802, o compositor da 9ª Sinfonia já tinha expressado a vontade, numa carta aos seus irmãos escrita num momento de desespero, de que a sua doença fosse estudada e tornada pública. "Procurámos realizar este desejo", disse Tristan Begg, investigador da Universidade de Cambridge e autor principal do estudo, em conferência de imprensa. "Tivemos muita sorte ... em obter resultados tão fascinantes", disse Begg, que iniciou o projeto em 2014.



Mestre ilegítimo

Para concluir o trabalho, o grupo de cientistas comparou o ADN de Beethoven com o de cinco homens belgas que partilhavam um parente distante com o compositor que viveu no século XVI, Aert van Beethoven.



No entanto, não contavam com a surpresa no resultado: o cromossoma Y dos cinco homens não coincide com o do músico. Segundo os investigadores, a única explicação possível é uma relação extraconjugal, algures entre as sete gerações que separam este antepassado comum do nascimento de Beethoven em Bona, em 1770. "Não se pode descartar que o próprio Beethoven fosse ilegítimo", julgou Tristan Begg. "É uma possibilidade".





