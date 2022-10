Música portuguesa, mercados, exposições. Tanto para fazer este fim de semana.

O que há para fazer nos próximos dias no Grão-Ducado

Madalena QUEIRÓS

Quinta-feira (20) às 19h, no Casino do Luxemburgo

Visita guiada à exposição "Com Som Sem Música"

O Casino Luxemburgo apresenta uma exposição e uma série de performances centradas no lugar do som na criação contemporânea. O título não é tanto uma afirmação como uma interrogação da relação entre som, arte e música, e a forma como evolui nas práticas artísticas recentes que pretendem ir além das categorias tradicionais para investir os campos entre ficção, filmagens encontradas, palavra falada, paisagens sonoras e distorção.

Sexta-feira (21), às 18h, sábado (22) às 16h, domingo (23), às 11h, na Place Dr. Fernand Kons, Remich

Mercado Medieval

Gostaria de viajar no tempo até à Idade Média? Venha descobrir o mercado medieval da cidade de Remich e o seu programa com artistas circenses e acrobatas, bem como um espetáculo de fogo à noite. Comerciantes e artesãos, barbeiros, fabricantes de cestos, oleiros, escultores e muitos outros dar-lhe-ão a oportunidade de descobrir os ofícios da Idade Média que desapareceram.

Sexta-feira (21), a partir das 18h, na Massenoire, Esch-Alzette

Esch22: Inauguração da exposição "Frontaliers. Des vies en stéréo"

Dia após dia, 250.000 trabalhadores transfronteiriços trabalham no coração do sistema financeiro europeu, no Grão-Ducado. "Frontaliers, des vies en stéréo" é o resultado de uma investigação sociológica que começou no início de 2020. Mehdi Ahoudig e Samuel Bollendorff, que trabalham em conjunto desde 2010, examinam as relações entre imagem e som. Neste projeto, para o qual mergulharam na região da Lorena, tentaram desenhar uma tipologia de trabalhadores transfronteiriços. A exposição é uma experiência sonora e visual imersiva que apela a vários sentidos ao mesmo tempo



Sábado (22), às 21h, no Casino 2000 em Mondorf

Concerto de Pedro Abrunhosa

Pedro Abrunhosa, viajante, escritor, homem do palco por excelência, é na estrada que ele próprio se realiza. Milhares de concertos, festivais, locais esgotados, digressões que o têm levado a todo o mundo, são o corolário da criação intensa e contínua de um repertório. Canções criadas ao piano que invariavelmente se transformam em hinos e lendas. É este momento íntimo, próximo, cru, sozinho ao piano, que é agora transportado para o palco num espetáculo simbólico onde a escrita recente é intercalada com tantos êxitos. O artista será acompanhado pelo Coro de Cantares Alentejanos de Pias.

Sábado (22) e domingo (23), no Conservatório da Cidade do Luxemburgo

Festival de Guitarra do Luxemburgo

Como parte do festival, a final do 1º Concurso Internacional de Guitarra Clássica terá lugar no domingo às 17h com cinco finalistas que foram escolhidos entre 38 candidatos de toda a Europa. Um dos finalistas é o jovem guitarrista português Francisco Luis. Pode consultar o programa no site oficial do evento.

Sábado (22), a partir das 7h30, Place Emile Hamilius

Mercado "Stater Maart"

Localizado no coração da cidade, o "Stater Maart" é um mercado quinzenal na praça Emile Hamilius que oferece uma vasta gama de produtos regionais e sazonais, produtos biológicos, flores, plantas, frutas e legumes, peixe, carne. Produtos cozidos, frango assado, massas, queijo e todo o tipo de outros produtos artesanais.

Sábado (22), a partir das 14h30, Musée National de la Résistance et des Droits Humains, Pl. de la Résistance, Esch-sur- Alzette

Esch 2022: Visita guiada à exposição ECCE HOMO

Visita guiada à exposição ECCE HOMO, na qual as obras de Bruce Clarke mostram o exílio e o genocídio, mas também a resiliência física e mental das vítimas – a dignidade humana.

Sábado (22), a partir das 14h30, Inecc Luxembourg, na rue Sosthène Weis, na capital

Descobrir canções portuguesas

Descubra canções populares de Portugal e de outros países da América Latina. Viagem à música com Stephany Ortega.

Sábado (22), a partir das 20h, Aalt Stadhaus, 38 Av. Charlotte, 4530 Differdange

Baile de encerramento dos Dias da Dança

Baile de encerramento do mês de dança de Differdange, um momento festivo e participativo que mistura espectadores com dançarinos amadores e profissionais.

Domingo (23), a partir das 11h, Hall’O – Salle Korspronk, Hall O, Avenue du Parc des Sports, Differdange

Mercado de livros

O mercado livreiro de Differdange está na sua 13ª edição e tornou-se um ponto obrigatório para todos os amantes de livros. Todos os géneros literários são oferecidos pelos expositores presentes: romances, livros infantis, banda desenhada, thrillers, livros didáticos e livros antigos. Os autores também estarão presentes para vender e assinar as suas obras. No local, poderá participar num concurso com a possibilidade de ganhar prémios.

Domingo (23), a partir das 18h, Chapelle désacralisée de Nondkeil, 50 Rue des Écoles, 57840 Ottange, França

Concerto de Niklas Paschburg e Cascadeur

Inicialmente planeado no fundo da mina de Umbau em Audun-le-Tiche, o concerto dos artistas Niklas Paschburg e Cascadeur foi transferido para Ottange-Nondkeil por razões de segurança. A noite será realizada em apoio à Association des Mines Terres Rouges (AMTR), que está a realizar um trabalho para permitir que a mina seja aberta ao público num futuro próximo.

