O que há para fazer este fim de semana no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Muita dança, mercados da pulga, visitas com história, entre outras. As nossas sugestões para os próximos dias.

Sexta e sábado (22 e 23), Dudelange, entre as 9h e as 18h

Mercado das pulgas de Verão

Sábado (23), na Place d’Armes, na capital, a partir das 8h

Mercado das pulgas da capital

O Mercado das Pulgas na Place d’Armes no centro da capital oferece aos caçadores de pechinchas e visitantes artigos velhos, originais e invulgares para venda.

Sábado (23), Place Dr. Fernand Kons, Remich, às 20h

Zumba para todos

Ficar em forma a dançar. Aulas de Zumba para todos com Adeline Trouillot em Remich.

Sábado (23), na sede do banco nacional BCEE Spuerkess, a partir das 10h

Os túneis secretos do Luxemburgo

Muito semelhante aos mundialmente famosos 'casemates', esta é a oportunidade de visitar estes misteriosos túneis e galerias seculares escondidos no centro da capital, que serviram como abrigos de emergência durante os anos de ocupação nazi.

Descubra esta visita guiada o longo do túnel subterrâneo secreto da cidade do Luxemburgo, em parceria com a Gaul’s Legacy Tours e a FFGL (Friends of Luxembourg Fortress History). Durante este passeio, descobrirá a atmosfera dos túneis subterrâneos escondidos centenários que durante a Segunda Guerra Mundial serviram como abrigos de emergência contra ataques aéreos e como espaços à prova de bombas e abrigos durante a ocupação nazi.

Sábado (23) Ground Club, na capital, a partir das 23h

Coletivo Fraiches Cocottes

Presente em França, na Bélgica e no Luxemburgo, o coletivo Fraiches Cocottes deseja destacar as artistas femininas na música eletrónica. Composto por 6 djs de Metz, Bruxelas e Luxemburgo, o coletivo oferece uma paleta musical variada e eclética que vai desde o house ao techno.

Sábado (23), Bâtiment4, Esch-sur-Alzette, a partir das 14h

Mini Festival "Hip Hop Never Stop"

Descubra a cultura hip-hop dos anos 2000, com workshops, concertos e uma exposição de roupa vintage.

Domingo (24), Parque Termal de Mondorf, a partir das 11h

Festival dos 175 anos do termalismo

O Festival do 175° aniversário do termalismo inclui uma cerimónia oficial com a presença da ministra da Saúde e a inauguração da exposição "Termalismo, ontem, hoje, amanhã". Haverá ainda visitas guiadas ao Mondorf Parc Hotel & Spa.

Domingo (24), na CR134 fechada ao trânsito, na comuna de Mertert-Wasserbillig, entre as 9h e as 18h

Dia de aventura sem carros entre Manternach e Mertert

A iniciativa inclui distribuição de alimentos, bebidas e entretenimento; quiz regional com prémios e ateliers de cultura para crianças.

Domingo (24), no Lënster Plage, em Junglinster, das 15h às 22h

Festa da praia dos anos 90

Os criadores das lendárias festas da década no Melusina, na capital, trazem-no para o Lënster Plage este domingo. É a mais solarenga do género e promete trazer de volta as memórias dos anos 90.

