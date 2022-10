Música, caminhadas solidárias e workshops de saúde mental. As nossas propostas culturais para o fim de semana.

Guia cultural

O que fazer nos próximos dias no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Música, caminhadas solidárias e workshops de saúde mental. As nossas propostas culturais para o fim de semana.

Sexta-feira, (14), das 15h às 21h, Mamerhaff asbl, Mamer

Semana da saúde mental

Integrada na semana da Saúde Mental em Mamerhaff, há um café familiar com workshops para crianças e adultos com uma fogueira, marshmallows, bolo e bebidas.

Sexta-feira, (14) a partir das 19h30, KulturFabrik

Um dia na Ucrânia

Este filme passa-se na Ucrânia num único dia: 14 de março de 2022, o dia número 2,944 da guerra na Ucrânia. Nas últimas semanas, o conflito intensificou-se resultando numa mistura surrealista de lugares e pessoas. Este mundo pós-apocalíptico revela novas qualidades e papéis. Milhares de kyivans mudaram-se para viver em estações de metro. Os subúrbios anteriormente calmos da capital foram transformados em zonas de batalha de destruição e pilhagem por ocupantes russos.

Sábado (15), partir das 14h e domingo (16), a partir das 12h, nas Rotondes

Feira de videojogos: "Game on"

Depois do sucesso da sua primeira edição nas Rotondes, "Game On", o principal evento de jogos de vídeo está de regresso. Para além de descobrir e testar uma vasta gama de novos jogos, os visitantes podem assistir e/ou participar em torneios, novidade e mercados de segunda mão, um quizz de pub, oficinas de pintura em miniatura e programação de jogos de vídeo. A maratona de jogos continua com o Bistrospill 2022, puzzles, apresentações de protótipos de jogos pelos seus autores e o regresso dos famosos jogos de madeira CAPEL para crianças.

Sábado (15), a partir das 14h0 na Kultur- a Geschichts-haus "A Gadder", Rue de France, Sanem

Sessão "Don't Worry Be Happy!"

Integrado na Semana da Saúde Mental, há uma sessão para aprender: a integrar estratégias que o façam feliz na vida quotidiana; conseguir melhor bem-estar mental e físico.

Sábado (15), a partir das 19h00, CELO, Route de Thionville, Hesperange

Concurso de música "European Blues Challenge"

Participe na escolha da banda que representará o Luxemburgo no próximo European Blues Challenge 2023. A iniciativa conta com um concerto da Escola de Blues de Differdange.

Sábado (15), a partir das 22h30, na Fabrik, 33 rue de la gare, Mersch,

Festa "Let's dance"

Localizado numa antiga fábrica perto da estação ferroviária de Mersch, o Fabrik é um ótimo local para comer e dançar. A festa "Let's Dance" terá como protagonistas a dupla de djs Lausboys.

Domingo (16), das 10h30 às 18h, no L’Arche, Villerupt

Esch 2022: Jardim caravana

A caravana de plantas Eden Europa será montada na praça em frente ao L’Arche em Micheville e será o local para atividades em redor do jardim. Haverá ainda uma oficina artística sobre corpo e expressão sonora e uma performance coreográfica e musical.

Domingo (16), das 9h às 11h30, em Arlon, na Bélgica

Corrida e caminhada solidárias: "La Femina"

Uma corrida de bicicletas e uma caminhada para apoiar a luta contra o cancro da mama com o patrocínio da campanha nacional belga contra este tipo de cancro, a Think Pink Belgium. São 35 km em bicicleta, ou uma caminhada de 10 km.

