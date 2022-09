Cinema, arte e música. O que ver e fazer este fim de semana no Grão-Ducado.

As propostas culturais para os próximos dias

Tiago RODRIGUES Cinema, arte e música. O que ver e fazer este fim de semana no Grão-Ducado.

Quinta-feira (1), às 19h, na Cinémathèque

Exibição do filme "The Seven Year Itch"

A famosa cena em que a saia de Marilyn Monroe sobe por cima da conduta de ar é uma das imagens mais icónicas da história do cinema. Na quinta-feira, o clássico filme "The Seven Year Itch" (1955), de Billy Wilder, com as estrelas Monroe e Tom Ewell a protagonistas, estará em exibição na Cinémathèque da Cidade do Luxemburgo, no âmbito da iniciativa "Summer Nights". A película norte-americana tem uma duração de 105 minutos e os bilhetes variam entre os 1,5 e 3,7 euros.

Sexta-feira (2), a partir das 11h, na Abadia de Neumünster

Instalação artística "Forme et couleur"

Foto: Lex Kleren/Luxemburger Wort

"Forma e cor" é uma instalação pictórica e escultórica desenvolvida no Centro de Encontro Cultural da Abadia de Neimenster, no Grund, na capital. Junta o trabalho artístico com o rico património arquitetónico e paisagístico da abadia, quer seja o seu vasto espaço público ou o Alzette ao pé das falésias e das antigas muralhas da cidade.

Estes elementos emblemáticos da cultura luxemburguesa servem simultaneamente de inspiração e de cenário para a instalação. Ao transformar o espaço com esta instalação, espera-se um novo visual que sublinhe estes valores. Começa na sexta-feira e fica em exposição até ao dia 25 de setembro, entre as 11h e as 18h.

Sábado (3), a partir das 20h, no IKKI

Festival Reggaetop

Foto: Unsplash

Após uma primeira edição do Festival de Verão Reggaetop no anfiteatro de Kirchberg, em junho, o evento regressa para mais uma noite de música reggaeton. A segunda edição vai decorrer num dos locais mais emblemáticos do Luxemburgo: Rives de Clausen. Entre as 20h de sábado e as 3h da madrugada de domingo, dois DJs internacionais (Lucas Sepiurka e outro artista surpresa) vão animar o clube IKKI. Além de música e muita dança, também é oferecida comida aos presentes entre as 20h e as 22h. Os bilhetes custam entre 10 e 20 euros.

Domingo (4), às 11h, na Abadia de Neumünster

Concerto de Max Petersen Trio

Foto: René Mosele/Abbaye de Neumünster

O trio do pianista suíço Max Petersen, Kolja Legde (contrabaixo) e Fabian Arends (bateria) leva os ouvintes a mundo rico de diferentes influências musicais, com sons clássicos e modernos em harmonia com o groove e o swing. Três músicos com experiência dão a esta banda brilhantismo e maturidade musical, proporcionando um concerto único no Centro de Encontro Cultural da Abadia de Neimenster. O trio leva o público por diferentes cenários musicais, do jazz, swing e música afro-americana criativa à música clássica do século XX e à melancolia do romantismo alemão.

Domingo (4), a partir das 16h30, no Anfiteatro de Kirchberg

Festival POND Opening Party

Foto: Serge Waldbillig

O Ultraschall Collective, em colaboração com o A-Promotions e o Den Atelier, traz de volta a célebre Festa de Abertura do POND. O festival de música proporciona uma experiência ao ar livre para celebrar os últimos dias de verão, apresentando DJs locais e internacionais. Um espetáculo para animar o seu domingo, no Anfiteatro de Kirchberg, entre as 16h30 e as 23h. O bilhete custa 29,60 euros.

Segunda-feira (5), às 19h no anfiteatro do parque de Kirchberg

Concerto de Yann Tiersen

Foto: DR

Na próxima segunda-feira, o músico e compositor francês Yann Tiersen dá um concerto no anfiteatro do parque de Kirchberg, entre as 19h e as 23h. Um artista capaz de uma vasta expansividade musical, entre a exploração do micro e do macro, que permeou grande parte da sua carreira.

Tiersen apresenta o álbum Kerber, um novo capítulo na sua obra, com material mais eletrónico. É ao mesmo tempo uma evolução do que veio antes, bem como um novo espaço a explorar. No novo álbum, o piano é a fonte, mas a eletrónica é o ambiente. O bilhete custa 45 euros.

