O que fazer no Grão-Ducado nos próximos dias

Tiago RODRIGUES Música, arte contemporânea e cinema. As propostas culturais para o fim de semana.

Sexta-feira (14) e sábado (15), às 20h, no Grand Théâtre, na capital

"Ödipus & Antigone"

Este espetáculo de teatro inspirado nas peças "Édipo Rei" e "Antígona" do grego Sófocles, adaptado pelo dramaturgo Florian Hirsch e dirigido por Frank Hoffmann, promete uma grande dose de emoções. Será apresentado em alemão e já esgotou o primeiro de três espetáculos no Grand Théâtre de la Ville de Luxembourg. Mas ainda vai a tempo para assistir esta sexta-feira ou no sábado.

Sexta-feira (14), às 20h, na Philharmonie

Beatrice Rana e Orquestra Filarmónica do Luxemburgo

Após a sua estreia na Filarmónica em junho do ano passado, a jovem pianista Beatrice Rana junta-se agora pela primeira vez à Orquestra Filarmónica do Luxemburgo, conduzida pelo maestro Gustavo Gimeno. O seu virtuosismo e inteligência musical estarão expostos na Rapsódia de Sergey Rachmaninov sobre um Tema de Paganini, um destaque tardio-romântico.

De quarta a segunda (12 a 17 de janeiro), das 10h às 18h, no Mudam

"Freigeister Alphabet"

No âmbito da exposição Freigeister ("Pensadores livres"), o museu de arte contemporânea do Luxemburgo convidou 27 pessoas de diferentes origens a falar sobre 26 palavras, criando assim um alfabeto em vídeo de A a Z. Em conjunto, estas curtas contribuições pintam um retrato subjetivo e fragmentário da sociedade luxemburguesa e lançam um olhar sobre algumas das questões que afetam o mundo atual.

Domingo (16), às 16h, na Philharmonie

"Robert Schumann vs. Stephen Johnson"

O público dos concertos "Face-à-Face" vai conhecer o compositor e violinista Robert Schumann e as muitas facetas da sua obra. Tomando como ponto de partida a Sonata para Violino e Piano nº 2, os intérpretes Stephen Waarts e Martin Klett e o professor Stephen Johnson abrem a porta para um fascinante mundo sonoro.

Segunda (17), às 18h30, na Cinémathèque de la Ville de Luxembourg

Filme "Switch!"

A Cinemateca da Cidade do Luxemburgo continua a fazer uma retrospetiva à obra do realizador norte-americano Blake Edwards, desta vez com a apresentação do filme "Switch!" (1991). É história de Steve, um mulherengo que é assassinado por três ex-namoradas. Antes de entrar no céu, terá de voltar à Terra, no corpo de uma bela mulher, para salvar a sua alma.

