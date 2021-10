Teatro, cinema para crianças e Feira da Habitação. As propostas para o fim de semana.

O que fazer no Grão-Ducado nos próximos dias

Vanessa CASTANHEIRA Teatro, cinema para crianças e Feira da Habitação. As propostas para o fim de semana.

Até dia 15, às 20h, no TNL

"O Começo Perdido: Mixtape #1"

O povo 'lusoburguês' está no centro desta peça. A imigração portuguesa dos anos 60 para o Luxemburgo transformou o Grão-Ducado num exclave nacional. Poderá dizer-se que surgiu assim um novo povo, os 'lusoburgueses”. Nesta peça, o dramaturgo e encenador luso-descendente Pedro Martins Beja faz uma viagem de regresso a casa e ao passado, através de uma cassete, a mixtape, uma fita de memórias na qual Portugal não é um espaço geográfico e histórico, mas um país de memórias e da infância. As memórias no eco do fado, na televisão dos anos 60, na matança do porco e nas histórias e lendas sobre bruxas e lobisomens. São as memórias, sonhos, anseios e ilusões de uma nação que vive noutro país.

Esta peça é fruto da cooperação entre o Teatro Nacional São João e o Théâtre National du Luxembourg. "O Começo Perdido: Mixtape #1", interpretada por Hana Sofia Lopes, Fábio Godinho, Jorge Mota e Markus Steinkellner, está em cena esta sexta-feira, às 20h, e a entrada custa 20 euros.

Até dia 16, na Philharmonie

Festival Atlântico

Luísa Sobral atua hoje na Philharmonie. A autora de "Amar pelos dois", a música que ganhou o Eurofestival da Canção em 2017, comemora 10 anos de carreira e dará um concerto de proximidade e fiel à essência e natureza da própria singer-songwriter, tida como uma vozes mais peculiares e com talento genuíno em Portugal. Acompanhada pela voz e guitarras de Manuel Rocha, Luísa Sobral mostrará as suas canções e a sua forma de fazer música. O concerto é às 19h30 e o anetrada custa 25 euros.

Na sexta-feira, dia 15, há a projeção do filme "Táxi n°9297", um filme mudo de Reinaldo Ferreira de 1927. O cine-concerto é interpretado por por United Instruments of Lucilin e tem música original do compositor Igor C. Silva. O cine-concerto está marcado para as 19h30 e a entrada varia entre os 10 e os 30 euros.

Sara Tavares fecha a 5ª edição do festival Atlântico, com um concerto de celebração com música do mundo. Musicalmente Sara Tavares é um melting pot das suas raízes cabo-verdianas, de uma Lisboa multicultural e de um mundo sem barreiras e fronteiras musicais. Como convidados especiais traz Cachupa Psicadélica, um coletivo de músicos cabo-verdianos, que darão uma dinâmica desconhecida do público, mas fiel ao universo sonoro em que Sara se move. O concerto está agendado para as 19h30 e o bilhete varia entre os 35 e os 45 euros.

Sábado, dia 16, às 15h, na Neimënster

Cinema para crianças

O CineEst tem um programa para crianças com idade superior a dois anos. Um filme de animação mudo indicado para um programa em família. A projeção é de 70 minutos com pausa. O bilhete custa sete euros.

No dia seguinte, também inserido no âmbito do festival CineEst, o concerto habitual de domingo na Neimënster, traz o saxofonista Kuba Wiecek. O trio polaco interpretará a banda sonora de "Me´nilmontant", um filme de 1926 do realizador Dimitri Kirsanoff.

Sábado, dia 16, às 20h, den Atelier

Hip hop em City Vibes

Há um novo projeto na cidade. O den Atelier, em conjunto com Stitch Luxembourg e The Source, organizam um noite dedicada ao hip hop e ao gosto das gerações mais jovens. 12 artistas, com o alemão Ansu como cabeça de cartaz, darão um ambiente diferente do habitual ao espaço com o seu street rap e as letras que denunciam os problemas sociais urbanos. O bilhete custa 19,70 euros.

Até dia 17, na LuxExpo

Feira da Habitação

Decorre até dia 17 a Home Expo, a feira inserida no âmbito da Semaine National du Logement, dedicada à habitação, contrução e decoração.

