Concertos de jazz, funk ou blues, atividades para os mais pequenos e outras sugestões para fazer no fim de semana.

O que fazer no fim de semana? Música e atividades para toda a família

Sexta-feira, dia 5, às 20h, no Cube 521

Jazz com Itamar Borochov

Foto: Facebook/Itamar Borochov

Manarch recebe uma das estrelas em ascensão do jazz. O trompetista israelita Itamar Borochov promete um concerto do jazz, que se faz ouvir e fervilha em Brooklyn, onde reside. O jovem trompetista tem levado o seu jazz cheio de fusões e nuances, ao ponto de ser considerado o criador de um jazz híbrido, aos quatro cantos do mundo. Um concerto a não perder para quem espera um jazz frenético e inovador. O bilhete para assistir ao quarteto de Itamar Borochv custa 25 euros e 12 euros para menores de 26 anos. Mais informações através do email info@cube521.lu.

Sexta-feira, dia 5, às 19h30, na Rockhal

Foto: Johan Persson

Lago dos Cisnes

A obra-prima do bailado clássico de Tchaikovsky "O Lago dos Cisnes" regressa ao Luxemburgo, desta vez com nova produção de uma companhia russa recente. "O Lago dos Cisnes" é a eterna história de amor e de luta entre o bem e o mal, de drama, de paixão e emoção. O preço dos bilhetes varia entre os 51 euros e os 73 euros.

Sábado, dia 6, às 10h, em Kirchberg

Visita guiada a Kirchberg

Foto: John Schmit

Kirchberg é uma zona com dinâmica própria e diferente de toda a capital. Os interessados são convidados a conhecer o bairro através de uma visita de autocarro, mas primeiro haverá uma sessão sobre as atividades e estilo de vida de Kirchberg. Organizada pela Fonds Kirchberg, a entidade responsável pela organização e dinamização de Kirchberg, a visita é gratuita.

Sábado, dia 6, às 10h, na Notre-Dame

Música na catedral

Foto: John Schmit

Um programa diferente para a maioria e do agrado dos amantes de arte sacra, com a Catedral de Notre-Dame, na cidade do Luxemburgo, a acolher um recital de orgão a sólo com Arthur Skoric. A entrada é livre.

Sábado, dia 6, às 11h, no Lëtzebuerg City Museum

Melusina e Siegried

Foto: John Schmit

Segundo a lenda, Melusina era a sereia que vivia no rio Alzette. Tornou-se na esposa de Siegried, o primeiro conde do Luxemburgo, depois de usar os seus poderes mágicos para se transformar numa mulher. Ao saber que estava casado com uma ninfa, Siegfried prendeu a esposa no Bock, a fortificação e castelo onde viviam. Dizem que Melusina aparecia de sete em sete anos. A história da Melusina é das mais contadas e recontadas por todo o Luxemburgo.

Agora, a lenda da ninfa será contada aos mais pequenos no Lëtzebuerg City Museum que depois têm oportunidade de recriar a história através da sua imaginação e mãos. O atelier é gratuito para crianças em idade escolar. Mais informações pelo email visites@2musees.vdl.lu.

Sábado, dia 6, às 11h30, na Aalt Stadhaus

Atelier para crianças

Foto: Claude Piscitelli

Mais a sul do país, na cidade de Differdange, onde há muitas crianças de origem portuguesa, a Aalt Stadhaus organiza uma sessão de leitura de histórias com atelier criativo, no qual os mais pequenos são convidados a fazer pequenos trabalhos manuais. O atelier é gratuito, de reserva obrigatória e em luxemburguês. No domingo, 7, a English Comedy Night promete uma sessão de puro humor britânico.

Sábado, dia 6, às 20h, no Bei der Gare

Malick and The Tribe

Foto: Facebook/Malick and The Tribe

O soul e o funk são a base, mas o coletivo Malick and The Tribe é uma miscelânia de estilos e das origens de cada um dos seus membros. A banda de Metz funde-se e confunde-se em esilos musicais com o groove do soul.

Domingo, dia 7, às 10h, nas Rotondes

Feira de Discos

Foto: John Schmit

Está de regresso mais uma Feira de Discos, onde aproximadamente 70 expositores de vários países, mostram o que têm e onde se poderá encontrar um tesouro. Um programa adequado a toda a família. A entrada é gratuita.

Quarta-feira, dia 10, às 20h, em Clausen

The Odd Blues Reunion, no ZapSchoul



Foto: FacebookThe Odd Blues Reunion

Podia dizer-se "Joe, play the blues", mas no Luxemburgo é mais acertado dizer "Fred, play the blues". Mais uma noite de blues a cargo do guitarrista Fred Barreto, o baixista Daniel Fastro e o baterista Tommy "Boy" Lehnert na ZapSchoul, nas Rives de Clausen.



